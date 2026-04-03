Católicos llaman a exigir la limpieza de las letras vulgares en canciones

Como parte del Sermón de las Siete Palabras, sor Lourdes Martínez Arcángel, en la séptima palabra: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46), se pronunció en contra del contenido explícito de algunas canciones y de las corrientes culturales e ideológicas que atentan en contra de los valores éticos y morales de la sociedad dominicana.

“No, con mayúscula rotunda, a las corrientes culturales e ideológicas que atentan, destruyen los valores éticos, los valores morales en nuestra sociedad dominicana de manera especial. La destrucción de estos valores en las familias y promoviendo una educación poco consistente, alejada de la realidad de nuestro país, que podríamos llamar una educación exportada de lo que es el pueblo dominicano, de la crisis aquella provocada por la música de contenido explícito”.

Martínez Arcángel, del Instituto Hermanas-Hijas de la Altagracia Santo Domingo y quien coordina la formación del Instituto Catequístico Ramón Pané del obispado de Santo Domingo, desde la Catedral Primada de América, hizo un llamado a las autoridades de Espectáculos Públicos para que exijan “a los compositores la limpieza de sus letras y que las mismas sean evaluadas antes de su lanzamiento y elaborar leyes que penalicen tales, ese tipo de contenido musical por la inocencia de los niños, los adolescentes y jóvenes que se lanzan sin medida por entero al uso de este contenido”.

Sor también resaltó la necesidad de recuperar la amabilidad en la sociedad dominicana y mejorar “la manera de tratar al otro”, como una forma de aligerar la carga en los demás y evitar desgracias.

"El papa Francisco, en su carta encíclica Fratelli Tutti, define la amabilidad como una manera de tratar al otro, que se manifiesta en diferentes formas como amabilidad y el trato, como intento de aliviar el peso de los demás, como cuidado para no herir con palabras y con gestos. La amabilidad implica decir palabras y aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, evitando aquellas que entristecen, humillan, que irritan y desprecian. Estas actitudes ayudarán a bajar el nivel que permita explotar y reducir el alto número de suicidios y homicidios”, expresó.

“Es necesario recuperar confiadamente el valor de la amistad, de la amistad que no traiciona, amistad físicamente, emocionalmente; es necesario al amor sincero, a la tolerancia, recuperar la confianza en Dios en medio de la crisis social”, agregó.

Con motivo de la Semana Santa y como parte del itinerario de la Iglesia Católica, se celebra la tradición del Sermón de las Siete Palabras cada Viernes Santo, como simbología a las siete frases que Jesucristo pronunció mientras estaba en la cruz del Calvario.