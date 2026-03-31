Fedda repudia el sacrificio “a palos” de cerdos decomisados en Nagua

La Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (FEDDA) expresó su indignación y enérgico repudio ante los hechos ocurridos en el matadero del sector Cruce del Caño, en Nagua, donde al menos 10 cerdos fueron decomisados y posteriormente destinados al sacrificio tras ser retenidos por carecer de documentación de traslado.

Indica que lo que inicialmente se presentó como un procedimiento administrativo ha derivado en un caso que hoy genera profunda indignación y serios cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y bienestar animal en la República Dominicana.

En un comunicado, FEDDA señala que de acuerdo con el informe oficial, las autoridades actuantes, por orden del Comandante del Departamento Nagua de la Policía Nacional, coronel René Luna Kunhardt, se trasladaron al lugar para verificar la situación de los animales retenidos desde el día anterior.

En el sitio, el inspector de tránsito de Ganadería informó que los cerdos fueron decomisados a un ciudadano por no contar con la documentación correspondiente para su traslado, procediendo a su retención y envío al matadero municipal, donde se determinó su sacrificio y posterior donación.

“Sin embargo, más allá del procedimiento, este hecho abre interrogantes alarmantes que no pueden ser ignoradas: ¿quién supervisa realmente las condiciones en que se ejecutan estos sacrificios?, ¿se están aplicando correctamente los protocolos de bioseguridad porcina?, ¿dónde están los organismos responsables de garantizar el trato digno, sanitario y controlado de los animales bajo custodia del Estado?, pregunta la entidad.

FEDDA señala directamente al matadero municipal de Nagua como responsable de garantizar que cualquier proceso de sacrificio se realice bajo estrictos estándares técnicos, sanitarios y éticos, conforme a las normativas nacionales e internacionales vigentes.

Señala que este caso cobra aún mayor gravedad al considerar que hace apenas meses el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana anunció acuerdos con organismos internacionales para fortalecer la bioseguridad porcina en el país.

En ese contexto, resulta inevitable cuestionar dónde están esos protocolos en la práctica, quién fiscaliza su cumplimiento en los mataderos municipales y si realmente se están respetando los estándares internacionales o si estamos ante un sistema que opera sin el debido control.

pide investigación

Ante esta situación, FEDDA exige una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido en Nagua, la identificación y sanción de cualquier incumplimiento de los protocolos establecidos, la intervención inmediata del Ministerio de Agricultura para auditar los mataderos municipales del país, así como la publicación transparente de los procedimientos aplicados en este caso.

De igual forma, indica la entidad, se hace imprescindible garantizar la presencia obligatoria de supervisión veterinaria certificada en todos los procesos de decomiso y sacrificio de animales, pero más que eso, por qué determinar el sacrificio de animales sin la confirmación de que portan la enfermedad que les atribuyen, y si los sacrificaron, por qué los donan para consumo humano.

Indica que este hecho no puede ser tratado como un caso aislado ni como una simple falta administrativa.

“Se trata de un síntoma de un problema estructural que evidencia debilidades en la trazabilidad, la bioseguridad y el respeto al bienestar animal en la República Dominicana. La vida animal bajo custodia del Estado no puede quedar sujeta a decisiones improvisadas ni a procedimientos que generen dudas sobre su legalidad, ética y rigor técnico”.

En el comunicado, FEDDA advierte que no permitirá que estos hechos queden impunes ni que se normalicen prácticas que vulneren los principios básicos de protección animal y sanidad.

Señala que la República Dominicana no puede avanzar en compromisos internacionales mientras en la práctica ocurren situaciones que generan desconfianza, indignación y cuestionamientos legítimos sobre la gestión sanitaria.

Señala que el respeto a la vida animal y el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios no es opcional, y que es una obligación del Estado dominicano.

apresan responsables

Sobre el tema, las autoridades policiales, a través de la Unidad de Protección Animal de la Policía Nacional y la Dirección Central de Investigación (DICRIM), informaron que actuaron en el caso y lograron la detención de los responsables de la cruel matanza de diez cerdos en dicha demarcación.

De acuerdo con el informe oficial, fueron apresados Kelin Francisco Mata Alcequiez, de 40 años, y Wagner Rochet Osoria Soli, de 37, quienes aparecen en un video difundido en redes sociales ejecutando el violento sacrificio de los animales, un hecho que ha sido ampliamente condenado por la sociedad dominicana.

Según las declaraciones ofrecidas por los detenidos, ambos actuaron bajo las órdenes de Alfredo Antonio Mata Almanzar, de 66 años, quien se desempeña como inspector de tránsito de ganadería. Este habría instruido la ejecución de los animales, acción que se llevó a cabo de forma cruel y al margen de los protocolos establecidos para el manejo sanitario.

Las autoridades confirmaron que los implicados serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, para que respondan por estos hechos ante la justicia, conforme a lo establecido en la Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable.