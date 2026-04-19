Elena Rybakina se corona en el Abierto Stuttgart

Elena Rybakina derrotó el domingo 7-5, 6-1 a Karolina Muchova para alzarse el domingo con el título del Abierto de Stuttgart por segunda vez.

Se trata de la primera vez que la campeona de la edición de 2024 repite un título. La kazaja de 26 años había conquistado 12 en torneos distintos anteriormente.

Obtuvo su segundo título de 2026 tras su coronación en el Abierto de Australia en enero.

Rybakina, número 2 del ranking, aprovechó cuatro de sus ocho oportunidades de quiebre para vencer a la checa Muchova en 1 hora y 18 minutos.

Muchova disputaba su segunda final del año tras coronarse en Qatar. Buscaba su tercer título de su carrera.