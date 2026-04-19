Velan restos de chofer ultimado por motoristas en Santiago

En medio de tristeza y dolor están siendo velados este domingo, en el centro comunal de la comunidad el Cercado, en Constanza, los restos de Deivy Carlos Abreu Quezada, un chofer de un camión de desechos sólidos de Santiago que perdió la vida tras de ser ingresado en un centro de salud, producto de las heridas de arma blanca recibidas por un grupo de motoristas, luego de un accidente de tránsito.

“Queremos que se haga justicia porque él estaba laborando y le cayeron como manada de leones a una presa”, establece Carlos Abreu Quezada.

Sus familiares cuentan que uno de los elementos más dolorosos es que pasó un tiempo importante hasta que lo trasladaron a un centro de salud, pese a que el hecho ocurrió en el parqueo de los jueces del Palacio de Justicia de Santiago y justo cruzando la calle de la edificación se encuentra el Hospital Presidente Estrella Ureña donde posteriormente fue trasladado y murió.

“Eso es un abuso porque mi papá es un hombre que se estaba buscando la comida día a día y mira lo que le hicieron. Nosotros queremos que se haga justicia”, explica Ronald David Abreu, hijo del fallecido.

Deivy Carlos Abreu era padre de tres hijos, y en Constanza trabajaba como obrero en la construcción, se había mudado a Santiago hace alrededor de 4 años, según su familia buscando mejorar su situación económica, y allá se desenvolvía como empleado de la Compañía de Limpieza Urbana (Comlursa).

En medio de la indignación, sus cercanos piden que la muerte de este hombre no quede impune y que se investigue a cada uno de los que participaron.

“Nosotros pedimos justicia, queremos que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona porque él estaba trabajando, no se estaba metiendo con nadie, sólo por un roce le quitaron la vida”, afirma su hermano Anthony Abreu.

Esta tarde, pasada la 3:00 p. m., se les dará cristiana sepultura a los restos de Deivy Carlos Abreu Quezada en el cementerio municipal de Constanza.