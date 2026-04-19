COE mantiene dos provincias en alerta amarilla y 15 en alerta verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que dos provincias se mantienen en alerta amarilla y 15 en alerta verde por una vaguada que se desplaza lentamente al este y se ubica sobre Puerto Rico.

El organismo dispuso la alerta amarilla para para San José de Ocoa y Puerto Plata, mientras en verde se encuentran Santo Domingo, Distrito Nacional, Monseñor Nouel, San Pedro de Macorís, Duarte, San Cristóbal, La Romana, Hato Mayor, Valverde, El Seibo, San Juan, Azua, La Vega, Monte Plata y Peravia.

El COE recordó que la alerta amarilla se declara cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia. Asimismo, la verde Aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Además, en provincias como La Romana, La Altagracia Samaná, Santiago, Hermanas Mirabal, Dajabón, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Sánchez Ramírez y Espaillat, fue descontinuada el nivel de alerta.

La entidad recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que a un mantienen.

Por su parte, el Instituto de Agua Potable y de Alcantarillo (Inapa), que debido a las fuertes lluvias unos 21 acueductos de encuentran totalmente fuera de servicio, afectando una población de 198,752 usuario.