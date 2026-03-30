Con aplausos, expresiones de orgullo y gratitud sepultan restos de don Héctor Rizek

Bajo un sol radiante, familiares y allegados dieron el último adiós a don Héctor Rizek Llabaly en el cementerio Puerta del Cielo.

En una ceremonia marcada por melodías solemnes y flores blancas, el conocido "señor del cacao" recibió cristiana sepultura.

Esta figura oriunda de San Francisco de Macorís se encargó de fundar un conglomerado de empresas en el país, que escalaron al ámbito internacional y falleció el pasado sábado a los 95 años.

Familiares de Héctor Rizek acompañan el féretro del empresario hasta el cementerio Puerta del Cielo, donde se realizó una misa antes de su sepultura.Leonel Matos

Durante el acto, en un ambiente de profunda nostalgia, la familia de Héctor Rizek acompañó el féretro del empresario, donde en una misa encabezada por el padre Javier Vidal y con aplausos durante un minuto despidieron sus restos.

Pasadas las 11:30 de la mañana enterraron bajo tierra los restos de don Rizek, culminando con una jornada de despedida.

Allí también se dio cita el expresidente de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Eduardo Sanz Lovatón; y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

El expresidente de la República, Leonel Fernández asiste al sepelio de Héctor Rizek.Leonel Matos

Hijos y nietos honran su memoria.

Durante el sepelio, sus hijos y nietos, visiblemente afectados, honraron la memoria de don Rizek. Sus seres queridos expresaron con añoranza que siempre lo recordarán como aquel hombre que "en algún lugar, una finca de cacao lo estaba esperando".

Su hijo mayor, José Rizek, expresó con admiración y orgullo la memoria de su padre, por ser un hombre fuerte que inculcó en la familia la creencia religiosa de Dios.

Mi padre era un hombre de palabra, un hombre de responsabilidad absoluta que honraba su nombre en cada acción; aun en las situaciones más difíciles, en los momentos más duros del negocio o de la vida, nunca lo vi caído, nunca lo vi derrotado, ni deprimido. Siempre nos enseñó a tener fe en Dios; nos decía: "Mis hijos, papá Dios está ahí arriba", expresó uno de los miembros de la primera generación de Héctor José Rizek.

Mientras que sus nietos Máximo Alejandro Gómez Rizek y Andrés Gómez Rizek resaltaron algunos tributos de su abuelo.

"Mi abuelo hacía resplandecer a su familia, porque llevar su apellido no es solo un honor, es una hermosa responsabilidad, es caminar sabiendo el tronco del que venimos y tratar cada día de estar a la altura de su legado. Hoy no solo despedimos a un abuelo", expresó Máximo Alejandro Gómez Rizek.

Seguido a esto, Andrés Gómez Rizek, otro de los nietos, dijo: El nombre de mi abuelo no se dice de cualquier manera, se dice con respeto, admiración, con la certeza de estar nombrando a un hombre íntegro y cuyo nombre es sinónimo de seriedad y cumplimiento, porque donde quiera que se mencione, impone silencio, endereza posturas y deja claro el tipo de hombre que fue. Un hombre que no necesitó alzar la voz para ser grande, cuya vida habló más fuerte que cualquier palabra; por eso hoy, más que despedirte, te honro y con el orgullo más grande que puedo sentir en mi vida digo tu nombre: "Héctor José Rizek".

Durante las muestras de afectos y dedicatorias hacia don Rizek, familiares y allegados agradecieron a todas las personas que en algún momento de la vida compartieron con el empresario.

Tres días de duelo en San Francisco de Macorís

El alcalde de San Francisco de Macorís, Alex Díaz, expresó su pesar tras el fallecimiento a los 95 años del empresario Héctor Rizek.

Indicó que, tras esta pérdida, la sala capitular de aquella ciudad de la provincia Duarte ubicada al norte del país ha establecido declarar tres días de duelo y así como designar una calle en su nombre.

"Hemos asumido la responsabilidad de devolverle en cada espacio de San Francisco de Macorís, de darle reconocimiento a don Rizek por todo lo que hizo", declaró el cabildo, esto debido a los aportes de Rizek en el desarrollo agroindustrial en el Cibao.

Personalidades dan último adiós

Desde tempranas horas del domingo, familiares, amigos y personalidades del ámbito político, social y empresarial se dieron cita a la despedida de los restos de don Rizek en la Funeraria Blandino, avenida Abraham Lincoln, en Santo Domingo. Cuyas honras fúnebres se mantuvieron a puertas cerradas.

Allí asistieron la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama, Raquel Arbaje, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, así como los excandidatos presidenciales Gonzalo Castillo, Miguel Vargas, y los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.