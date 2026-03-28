Muere el empresario Héctor Rizek Llabaly, impulsor de la industria del cacao dominicano
Las honras fúnebres inician este domingo a las 9.00 de la mañana en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln
Falleció este sábado el empresario Héctor Rizek Llabaly, presidente del Grupo Rizek, destacado por sus aportes al desarrollo de la industria dominicana.
Don Héctor era padre de Héctor José y Samir Rizek Sued, vicepresidentes y tesorero, respectivamente, de la Editora Listín Diario. También de los empresarios Roxana y Elsa Sarah Rizek Sued, así como de Héctor José Rizek Guerrero, vocal de esta editora.
La muerte del empresario francomacorisano, productor y exportador de cacao, consterna a la sociedad dominicana por sus grandes aportes al sector agroindustrial, contribuyendo a posicionar el cacao dominicano entre los preferidos en el mundo.
Don Héctor fue reconocido en múltiples ocasiones como Agroempresario del Año y en otros renglones, siendo el más reciente en el año 2022, con el galardón al Mérito Industrial por su apoyo a la labor industrial y aduanal.
Además, recibió cientos de reconocimientos nacionales, regionales e internacionales, también por su contribución al desarrollo de la industria del café y el cacao.
Desde que se conoció la noticia, distintas personalidades han expresado su pesar y han destacado sus aportes. Entre ellos, el senador Franklin Romero, de la provincia Duarte, quien expresó: “Don Héctor fue un hombre que realizó innumerables aportes al desarrollo de la República Dominicana y de nuestra provincia Duarte. Su dedicación y legado seguirán inspirando a futuras generaciones. Mi más sentido pésame a su familia y paz a su alma”.
Honras fúnebres
El Equipo de Los Gigantes del Cibao emitieron un comunicado en el que informan que las honras fúnebres inician este domingo a las 9.00 de la mañana en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.
Los restos serán sepultados el lunes a las 9:00 de la mañana en el cementerio Puerta del Cielo.