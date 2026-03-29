Ministerio Público solicita 12 meses de prisión en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara

El Ministerio Público depositó la tarde de este domingo la solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de gestionar y recibir en una entrega controlada US$10,000 de una persona que se encuentra bajo investigación del órgano persecutor.

La solicitud, que consta de 49 páginas, fue presentada por el fiscal Andrés Mena, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde se desempeñaba como fiscalizador Valdez Alcántara.

El Ministerio Público está pidiendo 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.

La audiencia de solicitud de medida de coerción será conocida este lunes 30 de marzo a las 2:00 de la tarde por la magistrada Isis Muñiz, quien fue designada como jueza de Instrucción Especial para el control de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en torno a este caso.

La magistrada preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

El sábado, el Ministerio Público informó que arrestó en flagrante delito al fiscal, que ha sido parte de la Pepca en casos como el de Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y SeNaSa.

Su arresto se produjo la noche del viernes, tras una investigación realizada por instrucciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en contra de este hombre.

“Se le ocupó la suma de los US$10,000 que recibió en la entrega controlada autorizada por un juez competente”, decía la Pepca en nota de prensa.