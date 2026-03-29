Aduanas retiene más de US$400 mil tras detección de divisas no declaradas en aeropuertos

La Dirección General de Aduanas (DGA) continúa detectando e incautando las divisas que pasajeros intentan ingresar al país sin la debida declaración. Los casos más recientes se han presentado en el Aeropuerto Internacional del Cibao, por viajeros de distintas procedencias y nacionalidades.

El pasado fin de semana se evidenciaron dos casos más en dicha terminal, siendo detectados US$15,000.00 sin declarar a una usuaria de nacionalidad haitiana y USD61,050.00 a un pasajero de nacionalidad turcocaiqueña

Ambos eventos, totalizan unos USD76,050.00, equivalentes a más de RD$4.5 millones a la tasa de cambio actual.

Estos valores, sumados a la detección de otros US$350,352.00 la semana pasada, hace un total de más de USD426,400 que pretendieron ser ingresados al país en violación a la ley, equivalentes a más de RD$25.6 millones.

Las divisas han sido detectadas por equipos de rayos x con el que cuenta el personal de la DGA en la terminal aeroportuaria, al igual que el uso de inteligencia basada en análisis de riesgos.

La Dirección General de Aduanas recalcó que las divisas que superen los USD10,000.00 deben ser declaradas al ingresar al país, además recomendó consultar el Manual del Viajero, que establece las prohibiciones y cantidades permitidas para evitar retenciones.