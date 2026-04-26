Harrison permite un hit, poncha 12 en 6 entradas y Milwaukee blanquea Piratas

Kyle Harrison consiguió un récord personal de 12 ponches y permitió solo un hit y una base por bolas en seis entradas sin carreras, mientras que los Cerveceros de Milwaukee evitaron ser barridos al vencer a los Piratas de Pittsburgh 5-0 el domingo.

Los Pirates intentaban completar una barrida en Milwaukee por primera vez desde que ganaron cuatro juegos consecutivos aquí en agosto de 2016. La última vez que los Pirates barrieron a los Brewers fue en agosto de 2022 en Pittsburgh.

Los únicos hits de Pittsburgh fueron el sencillo de Marcell Ozuna contra Harrison (2-1) en la segunda entrada y el doble de Nick Gonzales contra Trevor Megill en la séptima. Los Piratas se poncharon 18 veces.

Jake Bauers conectó dos dobles para los Brewers, quienes rompieron una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Milwaukee anotó todas sus carreras contra Carmen Mlodzinski (1-2) en la cuarta entrada.

Mlodzinski mantuvo a Milwaukee sin hits hasta que William Contreras coronó un turno al bate de 10 lanzamientos con un sencillo al inicio de la cuarta entrada. Contreras avanzó a tercera con un doble de Bauers y anotó cuando Gary Sánchez bateó un rodado a segunda base.

Milwaukee consiguió entonces tres hits consecutivos con dos outs para ampliar su ventaja a 5-0.

Bauers anotó con un sencillo de Luis Rengifo por el centro del campo, luego de que Sal Frelick llegara a base por interferencia del receptor, manteniendo viva la entrada. David Hamilton conectó un doble que impulsó a Frelick, y luego Brandon Lockridge conectó un sencillo que impulsó a Rengifo y Hamilton, sacando a Mlodzinski del juego.