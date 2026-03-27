Ciudadanos se reúnen en los alrededores de la Procuraduría para exigir justicia por Senasa.

La trama de corrupción administrativa que involucró el desfalco de más de RD$15,000 millones de pesos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) todavía provoca sentimientos de frustración e indignación en la sociedad.

Las emociones son tantas que un grupo de ciudadanos decidió plantarse este viernes frente a la Procuraduría General de la República para exigir justicia mientras vociferaban que la salud del pueblo es un derecho humano.

"Que se comprenda que no solamente es un acto de corrupción donde se robaron dinero del pueblo sino que además ese acto conlleva a que se negaran servicios a miles de dominicanos y dominicanas, que se produjeron daños en la salud de miles de dominicanos y dominicanas y que se generaran fallecimientos" manifestó Gregorio Moya.

Aunque hasta el momento algunos de los principales implicados en el caso Senasa fueron ratificados para prisión preventiva y otros más a arresto domiciliario, Moya indicó que todos deben cumplir condena tras las rejas sin negociaciones de por medio.

Dijo que los responsables deben de devolver el dinero involucrado en el desfalco además de penalidades económicas con el mensaje claro de que "la corrupción no es un acto que deja beneficio".

La manifestación fue realizada por distintas organizaciones sociales como la Coalición por la Seguridad Social Digna quienes demandaron llevar el proceso hasta las últimas consecuencias asegurando una falta de fiscalización efectiva por parte de las entidades reguladores poniendo el ojo sobre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para esclarecer el alcance total de las irregularidades.

Senasa 2.0

Los manifestantes calificaron este caso como "borchonoso" afirmando que ha sido objeto de malversación de recursos públicos desviado para beneficiar intereses privados y prácticas clientelares ignorando a la población afectada.

Asimismo, esperan las investigaciones respecto al SeNaSa 2.0, asegurando que este involucra a funcionarios, funcionarios y demás actores.

"Exigimos no negociaciones, no impunidad y justicia en el caso SeNaSa y justicia en el caso Senasa 2.0. Esos encantados todavía no los conocemos, todavía no sabemos quiénes son" expresó Rosalina Núñez.

Durante el plantón hicieron entrega de un documento formal a la procuradora Yeni Berenice para reformular el sistema de seguridad social además de un llamado a la ciudadanía para reclamar a las autoridades judiciales sanciones en este y otros casos en el sistema de salud.