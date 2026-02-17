Retrasos de Senasa para aprobar medicamentos desespera a usuarios

Siete horas esperando la aprobación de Senasa para un medicamento indicado, casi de urgencia, para un golpe que provoca mucho dolor, hizo que una paciente tenga que comprar al menos las primeras pastillas para paliar el malestar.

El pedido lo hizo por delivery, enviando la fotografía de la receta junto a la de la cédula y el carnet de afiliado, requisito indispensable para el proceso de compra con seguro médico. .

Eso se cumplió a cabalidad. La joven de la farmacia le dijo: señora esté atento que del seguro lo van a llamar para hacerles unas preguntas de rigor".

Pasaron las horas y no se recibió la llamada. Al contactar a la farmacia la respuesta fue: “me lo han rechazado dos veces. Seguiré intentándolo, pero Senasa tiene mucho retraso”.

La cobertura de Senasa para la compra de medicamentos sigue con retraso, hasta dos horas de espera en las farmacias y tiempo ilimitado cuando es desde la casa o el trabajo.

Esto hace que algunas personas, dependiendo del poder adquisitivo, se desesperen y compren de contado sus fármacos.

El pasado me de enero, el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SenaSa), Edward Rafael Guzmán Padilla, reconoció que los afiliados duran un tiempo considerable esperando que se autorice una receta en las farmacias del país.

Argumentó que la lentitud se debe al proceso de cambio de plataforma, “para comprobar que la receta sea real”.

“Hemos constatado que se autorizaron recetas vacías. La receta en blanco y pasaba una autorización de medicamentos”, dijo Edward Rafael Guzmán.