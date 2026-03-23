El precio del petróleo cae y las bolsas suben tras anuncio de Trump sobre Irán

Los precios del petróleo cayeron y las bolsas subieron este lunes en cuanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó posponer los ataques a las plantas eléctricas iraníes.

"Después de haber tocado fondo, los mercados experimentan un repunte espectacular", resume Neil Wilson, analista de Saxo Markets.

En un giro inesperado, Trump anunció el lunes que Estados Unidos e Irán habían tenido "conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total" de las hostilidades y precisó que "continuarían a lo largo de la semana".

Trump también afirmó en su red Truth Social haber ordenado aplazar "cinco días" cualquier ataque a centrales eléctricas o infraestructuras energéticas en Irán, con el que había amenazado.

Este anuncio inesperado hizo que los precios del petróleo cayeran considerablemente, tras comenzar la sesión al alza.

Hacia las 11H40 GMT, el barril de West Texas Intermediate, referencia estadounidense, cedía un 7,52% a 90,84 dólares y el barril de Brent del mar del Norte perdía un 6,55% a 104,84 dólares.

Los precios se habían disparado desde el comienzo de la guerra desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y que provocó el cuasi bloqueo del estrecho de Ormuz, punto estratégico para el suministro mundial de petróleo.

Las Bolsas también rebotaron.

La Bolsa de París subía un 1,53% hacia las 11H30 GMT, Fráncfort, 1,92%; Milán, 1,24%; Londres, 0,18% y Madrid, 0,75%.

En Wall Street, los contratos a futuro de los principales índices también evolucionaban en fuerte alza.

Los mercados de acciones estaban preocupados por "el ultimátum de Trump que exigía a Irán la apertura del estrecho de Ormuz", según Andreas Lipkow, analista de CMC Markets.

Donald Trump advirtió el fin de semana que si no se reabría de forma incondicional el estrecho de Ormuz, a más tardar el lunes por la noche, Estados Unidos atacaría las centrales eléctricas iraníes.

Teherán respondió que cerraría completamente el estrecho de Ormuz si Estados Unidos cumplía su amenaza. También amenazó con atacar infraestructuras clave de Oriente Medio.

Tras el anuncio de Trump, los medios iraníes negaron la existencia de negociaciones con Washington. Se desconoce cómo reaccionarán los mercados.