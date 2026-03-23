Minerd y el Colegio de Periodistas abren convocatoria al Premio Nacional de Periodismo

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) anunciaron que la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo estará abierta del 23 al 30 de marzo, de cara al Día Nacional del Periodista, que se conmemora el próximo 5 de abril.

El Ministerio de Educación indicó que la convocatoria se realiza conforme al Decreto No. 74-94, del 28 de marzo de 1994, en el marco de los lineamientos establecidos para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de selección, conforme a las decisiones adoptadas por los órganos competentes del premio.

La institución llamó a los profesionales de la comunicación a postularse o ser postulados para optar por el galardón, que reconoce la trayectoria, el compromiso ético y el aporte del periodismo al desarrollo democrático del país.

Las postulaciones serán evaluadas por un jurado encabezado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y el presidente del CDP, Luis Pérez, e integrado por el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, la Dirección Ejecutiva de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras y el director del Departamento de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), además de dos miembros adicionales designados por el titular de la cartera educativa. El jurado contará también con un secretario y su veredicto será definitivo.

Los interesados podrán retirar los formularios en la Secretaría General del CDP y depositar los documentos requeridos hasta el 30 de marzo a las 6:00 de la tarde. A la documentación exigida se deberá anexar información detallada sobre la trayectoria profesional, medios en los que ha laborado, estudios realizados y, de manera opcional, trabajos en corresponsalía extranjera, producción independiente, autoría de obras, labor docente en comunicación y participación gremial.

Asimismo, los postulantes podrán remitir materiales probatorios, como artículos, reportajes u otras producciones periodísticas que sustenten su candidatura.

El ganador será seleccionado por el Comité de Evaluación y anunciado el 6 de abril, en el marco del Día Nacional del Periodista, y recibirá el galardón en un acto solemne en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader.

La cartera educativa destacó que este reconocimiento representa una valiosa oportunidad para resaltar la labor de quienes, a través del ejercicio responsable del periodismo, contribuyen a la transparencia, la formación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia.