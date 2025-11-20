DIGEIG invita a la 7ma entrega del Premio Nacional de Periodismo de Datos

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) invitó a los trabajadores de la prensa de la República Dominicana al lanzamiento del séptimo Premio Nacional de Periodismo de Datos y a participar en esta entrega.

Esta séptima edición va dirigida a periodistas que estén ejerciendo y que tomen la iniciativa de realizar reportajes multimedia, infográficos o documentales a profundidad, a partir de informaciones cuantitativas y cualitativas extraídas del portal de Datos Abiertos de la República Dominicana como: datos.gob.do; el Portal Único de transparencia, transparencia.gob.do; Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), saip.gob.do y las divisiones de Transparencia en las páginas web de las diferentes instituciones gubernamentales.

En este encuentro, encabezado por la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), doctora Milagros Ortiz Bosch, destacó que “la democracia necesita justicia”, resaltando el vínculo entre ambos valores.

Ortiz destacó que los periodistas, al fomentar el pensamiento crítico y ejercer el derecho a saber, fortalecen la democracia, mientras que los gobernantes tienen el deber de garantizar el acceso a la información pública como parte esencial de una gestión transparente.

De su lado, la directora de Comunicaciones de la DIGEIG, Paola Cabrera, calificó como un reto para los trabajadores de la prensa, el poder generar valor a partir del análisis de las informaciones públicas, donde en muchas ocasiones dichos reportajes ponen al descubierto la necesidad del Estado de trabajar para modificar políticas públicas.

Informó además que en la edición pasada rompieron el récord con 25 periodistas que se inscribieron para participar con el fin de recibir este premio. Con la expectativa de que este año se sumen más concursantes igual de comprometidos con las reglas y valores que caracterizan este galardón.

También, Santiago Drullard, coordinador del premio, dio a conocer los términos de referencias del concurso, realizando un llamado a todos los periodistas del país de los distintos medios de comunicación, a formar parte del concurso y acceder al portal de la DIGEIG para que conozcan los plazos y criterios de esta versión.

Elizabet Díaz de Oviedo, directora de Transparencia y Gobierno Abierto de la DIGEIG, expresó: "Tenemos todos los portales para que ustedes puedan hacer sus investigaciones, hicimos una mejora en el portal de Datos Abiertos y lanzamos un nuevo portal para que ustedes puedan buscar sus informaciones para sus procesos de investigación".

También manifestó que cuentan con portales de transparencia de las instituciones públicas, donde la Dirección General de Ética evalúa 230 instituciones, de las cuales tienen 214 instituciones que se encuentran por encima de 85 puntos, solamente con 16 instituciones, 13 del Poder Ejecutivo, que están por debajo de 85 puntos.

Resaltó que esas instituciones han logrado subir con todo el proceso de capacitación y seguimiento que han estado dando desde la dirección general de la ética.

Afirmó que actualmente cuentan con 1,150 conjuntos de datos de 264 instituciones del Gobierno Central y gobiernos locales. Aclarando que hay varias vías para solicitar información pero también para encontrar las informaciones.

Los Jurados

Esta séptima entrega, contará con jurados representantes de la prensa, Sociedad Civil, académicos e internacional.

Quienes evaluarán los trabajos son: Amelia Deschamps, periodista, documentalista y productora de TV y Radio; Angeli Moreno, politóloga y periodista; Mariela Mejía Gil, directora de prensa del Diario libre y Luis Pérez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas y maestro universitario.

Además, en representación de la Sociedad Civil estarán Jared, director ejecutivo de Alianza ONG; Joseph Abreu, Coordinador general de Participación Ciudadana y Sergia Galván, directora ejecutiva de Colectiva Mujer y Salud.

El concurso contempla las categorías de Diamante, Oro y Plata, con premios valorados en 200, 100 y 50 mil pesos respectivamente, así como placas de reconocimiento en cada una de las categorías.