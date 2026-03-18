Si terreno donde se construirá puerto satelital fue entregado al fideicomiso, no irá al Congreso

A pesar de que el Gobierno dominicano anunció de manera formal la construcción de un puerto satelital en la provincia de Pedernales, específicamente en el municipio de Oviedo, la falta de información sobre este proyecto también ha recaído sobre el Congreso Nacional.

En ese aspecto, el diputado y presidente de la Cámara baja, Alfredo Pacheco, indicó que ese órgano tendrá que solicitar “un poco más de explicación” sobre el mismo, debido a que afectará “y yo espero que sea positivamente, no solo Pedernales o a Oviedo donde va a estar, sino a toda la región sur”.

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Al ser entrevistado en el programa “El Despertador”, informó que si el terreno en donde la empresa estadounidense LOD Holdings construirá este puerto fue entregado al fideicomiso, el proyecto no tendrá que conocerse en el Congreso Nacional.

“Si implica enajenación de tierras fuera de lo que es el fideicomiso, que el Congreso le entregó al fideicomiso una gran cantidad de territorio, tiene que ir al Congreso; si es parte del fideicomiso, el fideicomiso puede actuar”, explicó Alfredo Pacheco.

El legislador expresó, además, que este proyecto y otros que surjan en el país deben tener métodos que le permitan al Congreso Nacional tener mayores detalles de su ejecución.

Pacheco informó que los legisladores se preparan para aprobar la ley de fiscalización, lo que les permitirá tener audiencias con los funcionarios públicos para que expliquen “las acciones que están implementando esos ministerios o esas instituciones”.

Se recuerda que en 2024, el presidente Luis Abinader envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que otorgaba al Fideicomiso Público Fondo de Desarrollo de Infraestructuras 52 inmuebles, “tierras que no estén siendo productivas”, distribuidas en más de 30 municipios y 19 provincias.

Asimismo, el contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia Pedernales establece en el párrafo II que, de ser requerido y aprobado por el Congreso Nacional, el inmueble identificado como Parcela 215-A, del Distrito Catastral No. 03, que tiene una superficie de 361,978,762.00 metros cuadrados, matrícula No. 0600006285, ubicado en Pedernales Enriquillo, Barahona, será aportado al fideicomiso pro-Pedernales.

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En las adendas 1 y 2 compartidas en el portal del fideicomiso, no se especifica la entrega de algún inmueble.

El martes, el gobierno dominicano anunció el puerto satelital que será construido en Oviedo. El mismo tendrá una inversión de parte de la empresa que lo construirá de más de 600 millones de dólares.

En su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader informó que para antes de mayo de 2028 se lanzará un satélite o un cohete al espacio desde la provincia Pedernales.