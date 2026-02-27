Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La República

Industria aeroespacial

Antes de mayo de 2028 se lanzará un satélite al espacio desde Pedernales, anuncia Abinader

Se trata, según el primer mandatario, “de una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global”

  • Las negociaciones con LOD Holdings duraron tres años y la inversión es de más de 600 millones de dólares
El presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas 2026Jose Alberto Maldonado / LD

Avatar del Yadimir Crespo
Yadimir Crespo
Santo Domingo, RD

Entre las futuras apuestas del presidente Luis Abinader está el desarrollo de un puerto espacial comercial en el municipio de Oviedo, de la provincia de Pedernales, junto a la empresa estadounidense LOD Holdings.

“Quiero informar hoy que después de 3 años de negociaciones, este mes firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense LOD Holdings para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales”, manifestó el jefe de Estado durante la rendición de cuentas de este 27 de febrero de 2026.

Se trata, según el primer mandatario, “de una infraestructura pionera que abre las puertas de nuestro país a la economía espacial global”, cuya inversión se estima en más de 600 millones de dólares de inversión.

Abinader no mencionó la fecha de realización de esta innovadora obra; sin embargo, aseguró que para antes de mayo de 2028 se lanzará un satélite o un cohete al espacio desde la provincia sureña de Pedernales.

Tras una ovación de los presentes en el salón de la Asamblea Nacional, el presidente saludó y agradeció a uno de los inversionistas de la innovadora obra.

“Fue durante décadas director de Operaciones de la NASA y trae un equipo especializado con fondos de inversión norteamericanos”, declaró Abinader sobre el inversionista.

El anuncio de esta obra estaba pautado para las 4:00 de la tarde del pasado 23 de febrero, pero no fue posible debido al “apagón general” que sufrió el país. El equipo de comunicaciones de la Presidencia informó a los medios de comunicación que será reprogramada hasta nuevo aviso.

Esta apuesta se suma a la llegada y expansión de grandes actores tecnológicos globales como Google o Nvidia. 

