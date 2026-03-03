Puerto satelital en Pedernales es un proyecto privado, dice Sigmund Freund

Otorgar los permisos regulatorios, licencias y brindar el espacio terrestre es la única función del Gobierno dominicano ante el puerto satelital que será construido en Oviedo, provincia Pedernales, y que ha sido anunciado por el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas.

Al ser entrevistado sobre este tema, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, indicó que la empresa de Estados Unidos LOD Holdings, que hará la construcción, escogió República Dominicana por su ubicación frente al Ecuador.

“No es que el gobierno, dentro de su plan de gobierno, en su plan de inversión, está retirando recursos o fondos para establecer este proyecto del puerto satelital o espacial; es puramente privado”, dijo el ministro.

“¿Qué es lo que ocurre? Por unas circunstancias de la naturaleza, circunstancias de la ubicación de la República Dominicana, circunstancias, en este caso, de Oviedo. Geográficamente, Oviedo tiene todas las condiciones para poder establecer un puerto espacial”, agregó al ser entrevistado en el programa “El Sol de la Mañana”.

Dijo que la decisión de la empresa se hace, además, por el tiempo de espera de hasta dos años en Estados Unidos para poder lanzar un cohete, “porque están copados”.

“Después de tres años, son tres años que ellos tienen aquí ya realizando estudios de todo tipo, prefactibilidades y todo lo demás, han determinado que esa área, específicamente al lado del aeropuerto internacional de Cabo Rojo, donde estamos construyendo, hay un área perfecta para poder establecer ese puerto espacial”, indicó.

Sigmund Freund explicó que todo el personal técnico tendrá que venir desde otro país; sin embargo, lo que ellos también tienen planteado es, “en estos dos años, dos años y medio, ir preparando personal dominicano que pueda colaborar”.

“En principio, ahora que se van a hacer estudios de más profundidad ambiental, por ejemplo. Pero en principio, conforme a toda la data que tenemos, con toda la información que se tiene, el impacto medioambiental que produce eso es muy mínimo”, explicó Freund, al tiempo de indicar que la magnitud mínima del daño ambiental es verificable.

Además, dijoSigmund Freund que este puerto satelital también servirá como atractivo turístico, ya que Cabo Cañaveral en Texas “es la segunda atracción turística de la Florida más visitada luego de Disney”.

Durante su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader informó que para antes de mayo de 2028 se lanzará un satélite o un cohete al espacio desde la provincia Pedernales.

“Quiero informar hoy que, después de 3 años de negociaciones, este mes firmamos un acuerdo histórico con la empresa estadounidense Launch On Demand (LOD) para el desarrollo de un puerto espacial comercial en Oviedo, en Pedernales”, manifestó al indicar que la inversión se estima en más de 600 millones de dólares.