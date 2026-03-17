Resaltan la valentía de Orlando Martínez en actos por 51 aniversario de su asesinato

El Colegio Dominicano de Periodistas depositó una ofrenda floral frente al busto del periodista Orlando Martínez, en las instalaciones del gremio, por la conmemoración 51 aniversario de su asesinato.

El presidente del CDP, Luis Pérez Novas, dio un mensaje sobre la valentía periodística y la responsabilidad ética con la expresión del pensamiento y la verdad sin importar su costo.

“Esta fecha no puede ser pasada por alto, enfrentamos la historia que nos exige una ética intachable; pensar diferente era un peligro en la época dictatorial en la que vivió (Orlando Martínez), pero eso no lo detuvo porque ninguna bala puede silenciar la verdad”.

Pérez Novas dijo que la muerte no destruyó el mensaje latente porque vive en el trabajo de cada periodista que investiga con rigor y cuestiona a las autoridades políticas con denuncias fornidas, “porque la verdad silenciada a la fuerza solo logra hacerla eterna”.

Busto de Orlando Martínez en el Colegio Dominicano de Periodistas.Leonel Matos

Afirmó que el colegio nunca se quedará callado ante abusos a los reporteros que trabajan para recaudar la información y tomó como ejemplo el trato de agentes policiales ante periodistas que investigaban en el municipio de Santo Domingo Este.

“Aunque la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) nos colocó en alta posición, seguimos trabajando para que ningún periodista sufra abusos de autoridades desaprensivas como pasó en el lado este del país”.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) también hizo un acto conmemorativo en la calle José Contreras donde el periodista Martínez fue asesinado 51 años atrás.

Conmemoración a Orlando Martínez por uasdianos.Leonel Matos

En la alta casa de estudios de esta academia, la doctora Rosalía Sosa Pérez, vicerectora de extensión, habló en el evento para rendir homenaje a Orlando Martínez, “periodista valiente, intelectual crítico y una de las plumas más firmes en la defensa de la verdad y la libertad de pensamiento”.

Personalidades en el evento

Dirigentes de la UASD en la entrega floralLeonel Matos

En el evento conmemorativo participaron personalidades de la UASD para homenajear la memoria de Orlando: el director del recinto UASD San de Macorís, doctor Roberto Marte; el presidente de la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pastor de la Rosa.

Presidente de la Federación de Estudiantes de la República Dominicana y de esta universidad, Pedro Martínez Fonsi; vicepresidente de la federación, Edison Padilla.

Profesores meritísimos de esta academia: maestros Manuel Colón, Héctor Sánchez, Ignacio Soto. Director general de Cooperación, Relaciones Nacionales e Internacionales, doctor Antonio Medina. Luis Carvajal (Cuchito). Y todos los representantes de periodismo de la Facultad de Humanidades.

Maestra María Rodríguez, directora de Meditación Profesional, Augusto Bravo. Maestro Luis Tolerán, Luis Contreras.

¿Quién fue Orlando Martínez?