La revista elDinero Mujer, especializada en negocios, finanzas y liderazgo femenino, celebró la quinta edición de Wonder Woman Dominicana, un espacio que reunió a destacadas líderes, empresarias y profesionales para reflexionar sobre el impacto de la mentalidad, la estrategia y las oportunidades en el desarrollo económico de las mujeres.

El encuentro también sirvió como escenario para la presentación de la edición número 33 de la revista, la cual cuenta con Gisel Castillo, mentora de mentores y estratega en modelos de negocios digitales, como portada, reafirmando su compromiso con visibilizar historias que impulsan el crecimiento económico y empresarial femenino.

Castillo, quien además es fundadora de Woman Meet LATAM, tuvo a su cargo la conferencia “De empresaria tradicional a referente digital”, donde abordó cómo el liderazgo en la actualidad se construye a través de la influencia, el contenido y la capacidad de conectar con audiencias en el entorno digital, destacando la importancia de la visión, la estrategia y la valentía para posicionarse como referente.

Además, en esta edición, se reconocieron los aportes de Castillo; Zumaya Cordero, productora de cine y directora de operaciones de Caribbean Cinemas en República Dominicana; Michelle Ortiz, diputada dominicana ante el Parlacen y presidenta de la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME), y María (Mercedes) Rodríguez, presidenta de la Dominican Noble Foundation.

Esteban Delgado, subdirector del periódico elDinero, destacó el rol clave de la mujer en la economía dominicana. Enfatizó que el liderazgo femenino no solo transforma empresas, sino que dinamiza sectores productivos y genera un impacto sostenible en el país.

Danielis Fermín Mendoza, editora de elDinero Mujer, valoró el crecimiento de esta plataforma como un espacio de inspiración, visibilidad y conexión para mujeres que están transformando la economía desde distintos sectores.

Melissa Polanco, César Bollero y Génesis Fermín.Cortesía de los organizadores