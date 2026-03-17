Para obtener nueva cédula fuera del mes de cumpleaños tendrás que ir a la JCE en la madrugada

El próximo domingo 12 de abril es la fecha pautada por la Junta Central Electoral (JCE) para el comienzo de la entrega masiva de la nueva cédula de identidad y electoral. Para este proceso se han dispuesto 190 centros de cedulación, según informó el presidente de ese órgano electoral.

Román Andrés Jáquez Liranzo explicó que la entrega de la nueva cédula contará con varios horarios. En 152 centros, se expedirá el documento de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche. Sábados, domingos y días feriados de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Asimismo, en 32 centros a nivel nacional, en especial en “aquellos municipios cabeceras”, se estará realizando el proceso de entrega de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Mientras que en 8 centros a nivel nacional la entrega será durante las 24 horas del día.

Los centros en que se entregará el documento de identidad durante 24 horas son las oficinas de la Junta Central Electoral ubicadas en La Feria, Las Américas, Herrera, San Cristóbal, La Vega, Santiago, La Romana y San Cristóbal.

Román Jáquez Liranzo explicó que en estos 8 lugares habrá dos horarios: de 7:00 de la mañana a 11:00 de la noche, “para los que cumplen año en abril de manera ordinaria”, y de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana, para los ciudadanos que hagan una cita para obtener el documento fuera del mes de cumpleaños.

“Si usted cumple años en enero del año que viene, puede ir a hacer esa cita en estos horarios, de 11:00 de la noche a 7:00 de la mañana”, dijo en una entrevista realizada en el programa “El Despertador” este lunes.

Explicó que la plataforma para agendar cita será habilitada en la próxima semana.

Jáquez Liranzo no especificó si estos 8 centros funcionarán las 24 horas durante todo el proceso de cedulación, hasta el año que entra, o solo será hábil por el mes de abril.

El presidente de la Junta Central Electoral informó, además, que los ciudadanos que vayan a adquirir el documento en un centro ubicado en una plaza comercial deben hacerlo por cita, “en los horarios de plaza”.

Especificó que en las plazas la expedición será para quienes estén dentro de la entrega por su mes de cumpleaños.

También indicó que las personas pueden obtener el documento en cualquier centro de cedulación, en los horarios habilitados, sin la necesidad de pertenecer a esa demarcación.

Al ser cuestionado sobre el costo de la nueva cédula de identidad y electoral, reiteró que la primera entrega para todos los ciudadanos, incluyendo extranjeros, será gratuita y luego, desde la segunda entrega, se estará realizando un cobro, que será determinado por el pleno de ese órgano electoral más adelante.

“Todo es gratuito, todo es gratuito, el documento de identidad es gratuito, los servicios son gratuitos, el documento de identidad es gratuito, no hay ningún costo en absoluto”, dijo Jáquez Liranzo.

Recordó que la actual cédula de identidad tiene una vigencia hasta el 31 de marzo de 2027. Luego solo será permitida la nueva cédula de identidad y electoral.