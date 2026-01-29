Cédula actual se emitirá hasta este domingo primero de febrero

La Junta Central Electoral (JCE) informó que a partir del domingo primero de febrero paralizarán la emisión de la cédula con el formato actual.

De acuerdo a un comunicado, la finalización se realizó debido a que en el periodo de transición del cambio de documento, se han realizado adecuaciones técnicas, operativas y de interoperabilidad entre el sistema actual y el nuevo modelo.

“Además de la incorporación de nuevos equipos de grabado láser, con el objetivo de garantizar mayores niveles de seguridad, calidad y eficiencia en la emisión de la nueva cédula como documento definitivo”, explicó la entidad.

Para aquellas personas que en ese periodo requieran el documento de identidad, la junta informó que se entregarán, “de manera temporal”, certificaciones de cédulas, sin costo, hasta que cierre el proceso de cambio de la nueva cédula de identidad, fijado para marzo de 2027.

Según indicaron las certificaciones “cuentan con validez institucional y permiten realizar gestiones administrativas y legales”.

“La emisión de la certificación de cédulas constituye, por tanto, una medida transitoria y planificada, orientada a garantizar un proceso ordenado hacia el nuevo modelo de cédula de identidad y electoral y la cédula de identidad”, dijo la JCE.