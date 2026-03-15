Encuentran cadáver de hombre arrastrado por aguas río Savita en Monte Plata

Fue encontrado este domingo el cadáver del señor Ediburgo Pascual Hernández, luego de ser arrastrado por las aguas del río Savita, el cual experimentó una fuerte crecida producto de las torrenciales lluvias registradas en Monte Plata.

Según las autoridades, el hecho se produjo cuando Pascual Hernández trató de cruzar el afluente a bordo de una motocicleta, estando fuera de su cauce normal.

Conforme a las informaciones preliminares suministradas por el director provincial de la Defensa Civil, Juan Camilo Amparo Aquino, el cuerpo sin vida fue avistado a unos 250 metros de donde se produjo su desaparición.

Hasta el momento de redactar esta nota se estaba a la espera de las demás autoridades, a fin de levantar el cadáver y continuar con las labores correspondientes.