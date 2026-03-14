Madre de “Brayita” dice su hijo tenía problemas con un sobrino del policía que lo mató; pide justicia

Sumida en el llanto y la impotencia, madre de adolescente de 17 años ultimado a tiros a manos de un agente policial en el municipio Bajos de Haina, clama por justicia en medio del luto.

Se trata de Brayan Moya, apodado “Brayita”, quien murió el pasado martes por la noche, en un hecho registrado en el sector Hoyo Frío, municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal.

Aunque las autoridades investigan las circunstancias del hecho, el informe preliminar indica que el joven se encontraba realizando un atraco al momento del incidente.

A través de las líneas telefónicas, Listín Diario conversó con la madre del occiso, Ana Moya, quien vivía con su hijo en el sector Bella Vista, municipio Bajos de Haina.

“Yo quiero justicia por mi hijo, porque no fue a un perro que él mató y ahora quieren limpiar al policía como que lo iban a atracar”, expresa la progenitora.

Por lo que exige que el caso se investigue a profundidad y advierte que todo indica que las autoridades están defendiendo al agente policial y culpan a que su hijo estaba atracando.

“Los policías son los primeros delincuentes que están haciendo la cosa mal y mi niño es un niño como quiera que sea”, declaró Moya a a este diario; al tiempo expresó: “Yo quiero que se investigue el caso a fondo y que caiga quien tenga que caer”.

Madre da su versión de los hechos

El comunicado oficial de la Policía Nacional marca que Brayita murió tras intentar asaltar, junto con un compañero apodado "Chino" o "Chano", a un agente policial.

Sin embargo, la madre Ana Moya revela que el hecho no es como lo cuentan, sino que ocurrió tras un problema entre bandas en el municipio.

Afirmó estar consciente de que su hijo pertenecía a una banda, nombre que decidió no pronunciar, y defendió que el menor no se involucraba en actos delictivos.

“El problema no era con el policía y quieren poner como que si mi hijo se emburujó con el policía”, dijo la señora.

La madre relató que su hijo mantenía problemas con un joven que identificó como “Maguaba”, quien pertenece a otra banda.

“Maguaba tenía todo planeado. Cuando Brayan fue a pelear con él, el tío (el agente policial) le disparó a Brayan por atrás, por la espalda”, dijo la mujer.

Agregó que aquella noche su hijo se dirigía al lugar de los hechos acompañado de un amigo, a quien no identifica por nombre, por lo que hasta el momento se desconoce.

Buscan a otro implicado

Según datos oficiales, el diagnóstico preliminar arrojó que el occiso presentó herida de proyectil de arma de fuego con entrada en la región mastoidea izquierda y salida en la región pectoral derecha, conforme al acta de levantamiento de cadáver correspondiente.

Asimismo, la Policía Nacional informó que mantiene activas las labores de búsqueda para localizar y apresar al apodado "Chino" o "Chano", segundo implicado en el hecho, con el objetivo de ponerlo a disposición del Ministerio Público de la República Dominicana.