La Policía investiga muerte de adolescente viral, en manos de un agente en Haina

Brayan Molla, un adolescente de 17 años viral en redes sociales, apodado "Brayita", señalado como presunto delincuente, murió a manos de un agente policial. En un hecho ocurrido en el sector Hoyo Frío, municipio Bajos de Haina.

De acuerdo con la Policía Nacional, el incidente ocurrió cuando el menor intentó asaltar al miembro de la institución, quien manifestó haber reaccionado a la agresión. Por lo que el caso se mantiene bajo investigación de las autoridades.

Según datos oficiales, el diagnóstico preliminar arrojó que "el occiso presentó herida de proyectil de arma de fuego con entrada en la región mastoidea izquierda y salida en la región pectoral derecha, conforme al acta de levantamiento de cadáver correspondiente".

Más detalles del hecho

A través de un comunicado, la Policía Nacional señala que el asesinato ocurrió pasadas las 11:45 de la noche del pasado martes, cuando el occiso, en compañía de otro individuo identificado por los apodos "Chino" o "Chano", presuntamente intentaron perpetrar un asalto contra un miembro policial que se encontraba fuera de servicio en el referido sector.

"Conforme a la versión del agente, al ser encañonado por los individuos, se vio en la necesidad de repeler la agresión utilizando su arma de reglamento, ocasionándole la herida que posteriormente le provocó la muerte", reseña la nota de la entidad policial.

Indicaron que, tras el hecho, el cuerpo del menor fue levantado por las autoridades competentes y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales.

Asimismo, la Policía Nacional señaló que se mantienen activas las labores de búsqueda para localizar y apresar al segundo implicado en el hecho, con el objetivo de ponerlo a disposición del Ministerio Público de la República Dominicana.