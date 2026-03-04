Quienes soliciten por primera vez licencia categoría 3 y 4 deberán ir con vehículo para examen práctico

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que fueron retomados los exámenes teóricos y prácticos para todas las categorías de licencias de conducir, incluyendo la categoría 1 correspondiente a motocicletas.

A través de un comunicado precisó que los precios para obtener el documento se mantienen sin variación para aquellos que la obtuvieron bajo el esquema anterior de registro, mientras que los que soliciten por primera vez el costo será de RD$2,500.

Las personas que soliciten la licencia por primera vez deberán recibir una charla de educación vial, evaluación médica, examen teórico, examen práctico y entrega del certificado de buena conducta.

Además, indicaron que las personas que soliciten por primera vez las categorías 3 y 4 deberán “presentarse con el vehículo correspondiente para realizar la prueba práctica, como parte obligatoria del proceso de evaluación”.

La categoría 03 permite la conducción de vehículos pesados como minibuses, autobuses, trolebuses y camiones de dos ejes destinados al transporte de carga o pasajeros. Mientras que la categoría 04 autoriza la conducción de vehículos de mayor dimensión y capacidad, incluyendo autobuses de más de 40 pasajeros, patanas y camiones de tres o más ejes.

Asimismo, en el caso de los motociclistas, será obligatorio aprobar tanto el examen teórico como la prueba práctica, “con el objetivo de asegurar que cuenten con dominio de las normas de tránsito y las destrezas básicas de conducción”.

“Esta decisión responde a la necesidad de elevar el nivel de preparación de quienes circulan en motocicletas, uno de los segmentos más vulnerables en las vías del país”, explicaron.

Otro de los cambios que anunció el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre es la eliminación de los simuladores. Desde ahora, las personas que quieran obtener el documento por primera vez tendrán que tomar el examen práctico con un vehículo.