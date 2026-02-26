Abinader recibe su nueva licencia de conducir; el sistema de datos pasa a ser propiedad del Estado

El presidente Luis Abinader recibió este jueves la primera nueva licencia de conducir que, por primera vez en 20 años, su software, el código fuente y la base de datos del sistema pasan a ser propiedad del Estado dominicano.

La entrega se realizó luego de que el mandatario completara la toma de datos en la oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ubicada en Blue Mall.

Abinader no habló durante la actividad. La emisión de la nueva licencia ocurre un día antes de su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

El director del Intrant, Milton Morrison, afirmó que el cambio implica que ningún proveedor privado podrá volver a controlar la plataforma tecnológica.

Morrison explicó que el nuevo modelo incorpora policarbonato de alta seguridad, códigos QR dinámicos, infraestructura criptográfica (PKI) y cumplimiento del estándar internacional ISO 18013.

También integra biometría avanzada (ABIS) y un historial único centralizado, con registros auditables.

Se incorporan exámenes teóricos y prácticos digitalizados, con procesos verificables que reducen la discrecionalidad y fortalecen la credibilidad del proceso de habilitación.

En una segunda fase se integrará la Licencia Digital de Conducir (mDL), alineada al estándar internacional ISO/IEC 18013-5.

“Este no es solo un cambio de formato, es la consolidación de un sistema más seguro, auditable y transparente, que fortalece la seguridad vial y genera beneficios para el país sin aumentar el costo para los ciudadanos”, afirmó.

Según el funcionario, la licencia digital podrá validarse con autenticación biométrica, incluso sin conexión a internet.

El Intrant informó que el servicio estará disponible al público a partir del lunes 2 de marzo. La cobertura se ampliará de 14 a 32 demarcaciones en el país y aumentará la atención en consulados en el exterior.

El modelo anterior estuvo vigente durante 20 años y fue sustituido tras un proceso de licitación pública.