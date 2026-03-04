Detienen varios paquetes de café "contaminado con cocaína" que serían enviados a Australia

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que, con la colaboración del Ministerio Público, frustraron el envío a Australia de seis fundas que aparentaban ser de café, contaminadas con cocaína.

Los paquetes fueron detectados por unidades de operación, en el distrito nacional dentro de los depósitos de una compañía de envíos internacionales, y tras una alerta positiva, dice la nota.

Agrega que los agentes que encontraron las fundas dentro de una caja, enviada por una mujer con dirección en el Invi Nuevo de Los Mina, Santo Domingo Este y la recibiría un hombre con domicilio en Wyndham Vale, Australia.

“Por instrucciones del fiscal, los agentes abrieron las fundas del presunto café, conteniendo dentro un polvo negro, que tras ser analizado con pruebas de campo, resultaron positivo a sustancias controladas”, comunicó la DNCD.