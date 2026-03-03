Arrestan a dos serbios e intervienen 75 paquetes de presumible cocaína en aeropuerto de Punta Cana

Autoridades confiscaron un alijo de 75 paquetes de presunta cocaína y arrestaron a dos serbios en el aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

La operación fue coordinada por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), apoyados por personal de Aduanas (DGA), coordinados por el Ministerio Público.

Las unidades de la DNCD, asistidos por agencias de seguridad destacadas en la terminal, tras recibir informes de inteligencia, revisaron el equipaje de los extranjeros, detectando a través de las máquinas de rayos X, imágenes sospechosas en el interior de tres de sus equipajes.

Por instrucciones del fiscal actuante y en presencia de los ciudadanos serbios, se inició el protocolo de actuación y tras inspeccionar tres maletas, se encontraron distribuidos un total de 75 paquetes de presunta cocaína, forrados con fundas negras y cinta adhesiva.

“Segun el itinerario de vuelo, los extranjeros, quienes serán identificados oportunamente, viajarían desde el aeropuerto de Punta Cana a Zúrich, Suiza” señala el comunicado de prensa de la agencia antidrogas.

El Ministerio Público y la DNCD han abierto una exhaustiva investigación para establecer responsabilidades penales a otros posibles implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.

De acuerdo a los informes de inteligencia, se trata de estructuras criminales, que reclutan ciudadanos (mulas) de distintas nacionalidades para traficar con drogas, específicamente cocaína, hacia Estados Unidos, Europa y Canadá.

Los ciudadanos serbios, de 63 y 38 años, serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Durante la intervención se ocupó además cuatro celulares, documentos personales, dinero en efectivo y otras evidencias, vinculantes a la investigación.

Los 75 paquetes fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo y peso de la sustancia.