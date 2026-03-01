Autobus de pasajeros se accidenta en Autovía del Este

Un autobús de pasajeros se accidentó en la Autovía del Este a la altura de La Romana, en el municipio de Villa Hermosa. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.

A través de un comunicado de prensa, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que envió a la escena unas 12 ambulancias, de las cuales nueve corresponden a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y tres a Comipol; una unidad de la Policía Nacional; tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa Hermosa; una unidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y una unidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

“Las unidades en el lugar trabajan de manera articulada para brindar asistencia a los afectados, garantizar la seguridad en la zona y restablecer la circulación vial. El caso se encuentra en desarrollo. El Sistema 911 destaca el compromiso de los equipos de respuesta involucrados en estos eventos y exhorta a la ciudadanía a ceder el paso a los vehículos de emergencia para facilitar una atención eficiente”, reseña el documento enviado a los medios de comunicación de prensa.

Noticia en desarrollo