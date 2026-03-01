Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Autobus de pasajeros se accidenta en Autovía del Este

Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.

La Romana, RD

Un autobús de pasajeros se accidentó en la Autovía del Este a la altura de La Romana, en el municipio de Villa Hermosa. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.

A través de un comunicado de prensa, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que envió a la escena unas 12 ambulancias, de las cuales nueve corresponden a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y tres a Comipol; una unidad de la Policía Nacional; tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa Hermosa; una unidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y una unidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

“Las unidades en el lugar trabajan de manera articulada para brindar asistencia a los afectados, garantizar la seguridad en la zona y restablecer la circulación vial. El caso se encuentra en desarrollo. El Sistema 911 destaca el compromiso de los equipos de respuesta involucrados en estos eventos y exhorta a la ciudadanía a ceder el paso a los vehículos de emergencia para facilitar una atención eficiente”, reseña el documento enviado a los medios de comunicación de prensa.

Noticia en desarrollo 

