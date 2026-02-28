Amanecen sin energía eléctrica en varios sectores de la Capital

Luego que el presidente de la República, Luis Abinader, calificara de inaceptables los apagones; sectores del Distrito Nacional “durmieron con calor” y a oscuras por una interrupción en el servicio eléctrico de casi 10 horas.

Abinader dijo estar preocupado y ocupado por las fallas en el sistema eléctrico, en su sexta rendición de cuentas ante la Asamblea General, el Día de la Independencia Nacional.

Sectores como Los Prados, San Gerónimo, La Castellana y el Residencial Colinas del Seminario y otras comunidades en el Distrito Nacional quedaron sin luz este sábado.

María González, residente en Colinas del Seminario, dijo al Listín Diario que su domicilio quedó sin la energía eléctrica desde las 2:00 de la madrugada de este sábado hasta pasadas las 10:00 de la mañana.

Los apagones recurrentes

Abinader también expresó que el Gobierno está haciendo “inversiones importantes” en ese sector y se han contratado compañías internacionales para “aumentar la seguridad y estabilidad de un sistema cada vez más diverso y complejo”.

El último apagón general registrado a nivel nacional ocurrió el pasado lunes a las 10:00 de la mañana, creando un colapso en el sistema de transporte, Metro de Santo Domingo y el teleférico, y en la vida de los dominicanos.

Otro “blackout” ocurrió el pasado mes de noviembre; este evento afectó el servicio del metro y el teleférico.

De acuerdo con las autoridades pertinentes, el problema se originó en la subestación de San Pedro de Macorís, y se produjo por la manipulación de una persona.