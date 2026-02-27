Abinader sobre apagones: “Son inaceptables. Nos preocupan y nos ocupan”

Al indicar que el sistema eléctrico dominicano ha sido un reto para todos los gobiernos y también para el suyo, el presidente Luis Abinader se refirió, en su sexto discurso de rendición de cuentas, a los apagones registrados en los últimos meses.

El mandatario expresó que se están haciendo “inversiones importantes” en ese sector y se han contratado compañías internacionales para “aumentar la seguridad y estabilidad de un sistema cada vez más diverso y complejo”.

“Las fallas ocurridas en el sistema son inaceptables. Nos preocupan y nos ocupan”, dijo antes de referirse a la inversión que ha hecho su gobierno en este sector.

El último apagón general registrado en el país ocurrió el lunes pasadas las 10 de la mañana, creando un colapso en el sistema de transporte, Metro de Santo Domingo y el teleférico, y en la vida diaria de los dominicanos.

Este jueves, luego de una reunión del sector eléctrico con el Comité de Fallas del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) se informó que el próximo 11 de marzo se realizará una nueva sesión de trabajo donde se presentarán los “resultados preliminares y las medidas que correspondan” del apagón.

De acuerdo a informaciones del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, este evento no se debió a ningún movimiento manual; “fue una avería provocada por una explosión, entonces hay que investigar qué causó y por qué se extendió a todo el resto del sistema”.

Otro “blackout” ocurrió el pasado mes de noviembre que también afectó el servicio del metro y el teleférico.

El problema se originó en la subestación de San Pedro de Macorís, y se produjo por la manipulación de una persona.