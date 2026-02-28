Matan a un cabo de la Policía en Los Alcarrizos; buscan a cuatro sospechosos

La Policía Nacional informó que mantiene una “persecución activa” contra cuatro presuntos personas, señalados como los autores de la muerte por herida de bala del cabo policial Carlos Manuel Canario, de 27 años, durante un hecho ocurrido la madrugada de este sábado en el sector El Chabón, municipio Los Alcarrizos.

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que el suceso se registró alrededor de la 1:00 de la madrugada, en la calle Luperón, frente a un centro de diversión de la referida barriada, donde el agente policial se encontraba compartiendo con un conocido, cuando fue atacado por cuatro individuos que se desplazaban a bordo de dos motocicletas.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar del médico legista actuante, “el cabo policial falleció a causa de herida por proyectil de arma de fuego en la región nasal derecha, con entrada sin salida”.

identifica a presuntos delincuentes

En la fase inicial de la investigación, fueron identificados como presuntos participantes en el hecho los individuos conocidos como “Jordan” y “Esmailin”, de quienes las autoridades ya poseen fotografías y avanzan en su localización, junto a otros dos implicados que están en proceso de identificación.

También en la escena fueron recolectados por la Policía Científica un total de 16 casquillos calibre 9 milímetros, como parte de las evidencias balísticas levantadas.

Además, fue recuperada el arma de reglamento del occiso, la cual se encuentra bajo análisis como parte del proceso investigativo.

Asimismo, la institución del orden exhorta a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente y solicita la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su captura, garantizando absoluta confidencialidad.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso de esclarecer este hecho, llevar a los responsables ante la justicia y honrar la memoria de un miembro que cayó en el cumplimiento de su deber”, reseña la nota.