Frente Amplio sobre rendición de cuentas: La comida está más cara y la medicina más inaccesible

El Frente Amplio expresó que el discurso del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional contiene luces y sombras, ya que el paraíso que mostró el mandatario contrasta con la realidad que viven muchos dominicanos en materia de salud y calidad de vida.

María Teresa Cabrera afirmó que, más allá de los datos macroeconómicos y las estadísticas institucionales, el país enfrenta un deterioro progresivo en el poder adquisitivo de la población.

“El alto costo de la vida, particularmente el precio de los alimentos y los medicamentos, golpea diariamente a las familias trabajadoras. Mientras se habla de crecimiento y estabilidad, la comida está más cara y la medicina se ha vuelto inaccesible para miles de hogares”, sostuvo.

Subrayó que el discurso presidencial omitió el impacto directo del encarecimiento de la canasta básica.

“El salario mínimo puede haber aumentado nominalmente, pero el costo de los alimentos, del transporte, de los servicios y de los medicamentos ha reducido significativamente el poder adquisitivo”, al tiempo que advirtió que la reducción estadística de la pobreza debe analizarse con cautela, pues en muchos hogares la estabilidad económica es frágil y depende de subsidios temporales que no resuelven las causas de la desigualdad.

La organización política consideró positiva la democratización de la inversión pública en obras, (28% en la capital y Santiago y 72% en el resto del país), pero cuestionó que el Gobierno presente como grandes logros el aumento de consultas, cirugías y estudios diagnósticos, sin reconocer las quejas recurrentes por falta de insumos, largas listas de espera y deficiencias en la atención primaria en el sistema sanitario.

Asimismo, criticó que el acceso efectivo a medicamentos continúe siendo un problema estructural, con precios elevados en farmacias privadas y limitaciones en la cobertura de tratamientos especializados.

En materia educativa, el Frente Amplio consideró que el Gobierno presenta incrementos en matrícula y programas como sinónimo de transformación profunda, cuando aún persisten problemas estructurales que impiden superar el atraso del sistema educativo.

María Teresa Cabrera aseveró que la educación no puede evaluarse únicamente por estadísticas de cobertura o distribución de equipos tecnológicos.

“El verdadero indicador es la calidad del aprendizaje, la medida en que se propicia o no formación integral y las condiciones reales en que estudian nuestros niños y jóvenes. Todavía hay comunidades donde la falta de aulas, el deterioro físico de los planteles y la oferta curricular limitan el derecho a una educación digna”, dijo.

Corrupción e impunidad

Sobre el aspecto de corrupción y la impunidad, señaló que el Poder Judicial, diseñado por el sistema político dominante para garantizar impunidad, continúa mostrando signos de infuncionalidad estructural y el Gobierno, pese a la mayoría que ostenta su partido en el Congreso, no ha propiciado reformas institucionales profundas para superarlo.

“No todas las decenas de denuncias de casos de corrupción han contado con iniciativas de persecución y traducción a la justicia”, indicó Cabrera.

En el plano económico, la organización criticó que las llamadas conquistas macroeconómicas confirman la continuidad de un modelo antinacional, similar al aplicado por gobiernos anteriores, orientado al servicio del capital financiero internacional y de la oligarquía local. Este modelo genera principalmente empleos precarios en sectores como turismo y zonas francas, sin transformar estructuralmente las condiciones de vida de la mayoría.

Respecto a los anuncios de inversión en el sector eléctrico, el Frente Amplio consideró que, desde su privatización, el sistema eléctrico ha constituido un verdadero despojo para el Estado y el pueblo dominicano.

“El sistema eléctrico sigue siendo un espacio donde se socializan pérdidas y se privatizan ganancias, afectando directamente a los usuarios con tarifas elevadas y servicio inestable”; esa lógica debe ser transformada, afirmó la organización política.

Finalmente, sobre el anuncio de la entrada del país a la economía espacial global, el Frente Amplio advirtió que deben publicarse de manera íntegra los términos de negociación por tratarse de un tema vinculado a la soberanía nacional, por lo cual “el pueblo tiene derecho a conocer las condiciones en que se pretende desarrollar ese proyecto y a evitar que se repitan precedentes de entrega del patrimonio nacional a intereses particulares o aventureros caza fortuna”.