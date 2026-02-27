Abinader reporta avances de hasta un 96% en inserción escolar, con 800 mil matriculados en 2025

Un total de 861,000 estudiantes fueron matriculados, lo que representa un 96% de avance en el sistema educativo hacia la meta de 900,000 alumnos para el 2028.

Así lo aseguró el presidente de la República, Luis Abinader, en su sexta rendición de cuentas en el Congreso Nacional, el día de la independencia dominicana. Indicó que estas cifras evidenciaron un aumento de 70.7% a 71.6%.

Detalló que en el período escolar 2024-2025 fueron inscritos 40,024 niños en el primer ciclo del nivel inicial. Cuyo dato representó un incremento de 2,796 con respecto al año anterior. La tasa neta de cobertura aumentó de 7.10 a 7.60”, detalló el mandatario.

Continúo diciendo que durante el segundo ciclo matricularon 350,000 alumnos, "con un aumento de 6,696 respecto al año anterior y un 87.52 % de avance hacia la meta presidencial de alcanzar 400,000 niños al 2028. La tasa neta de cobertura pasó de 59.9 a 61.3".

Asimismo, manifestó que este progreso se debe a su compromiso de mejorar la calidad de vida de los dominicanos, desde su aprendizaje, priorizando programas como “Alfabetización Oportuna y Secundaria Avanza”.

Aboga por centros de la primera infancia

Abinader, durante su discurso de rendición de cuentas, expresó que de la mano del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) se dio apertura a 15 nuevos centros.

Agregó que estas obras han impactado a al menos 13 mil niños; esto permitió ampliar la cobertura a 155,937 en 739 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) y Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI) en el territorio nacional.

Sobre ayudas alimentarias

Respecto a las ayudas humanitarias, el mandatario dijo que “44,715 infantes recibieron alimentación conforme a su requerimiento calórico y nutricional”.

Además, 6,807 familias recibieron servicios de acompañamiento integral. Estos abarcan salud, nutrición, educación, protección e inclusión, “garantizando el desarrollo pleno y la protección de los derechos de la primera infancia”.

Asimismo, 131 comunidades fueron acompañadas para asegurar entornos favorables, y 2,662 niños y niñas recibieron atención especializada según su condición de discapacidad.