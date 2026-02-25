República Dominicana proyecta más de 400 mil visitantes colombianos para este 2026

Durante la inauguración del stand de República Dominicana en la “45.ª Ventana Turística de Anato 2026”, celebrado en Colombia, el ministro de Turismo, David Collado, destacó las interconexiones de ese país de América del Sur y la importancia de intensificar el turismo en ambas naciones.

Collado mencionó que en el 2026 esperan un aumento de un 10% de colombianos que visiten el país. En 2025, la cantidad de turistas fue de más de 400 mil visitantes.

República Dominicana se posicionó como uno de los principales destinos de colombianos en 2025 y en 2026 busca aumentar las visitas con encuentros entre turoperadores y agentes de turismo en el país.

Estas convenciones buscan atraer al turista a los principales puntos de la isla como Punta Cana, Bávaro, Samaná, La Romana y Puerto Plata.

“El mercado colombiano se ha convertido en un mercado extremadamente importante para nuestra economía y fue parte de nuestra estrategia fortalecer nuestras alianzas con Latinoamérica, con Argentina, México y Colombia”, señaló Collado.

Para el 2026 se proyecta la llegada de 425 mil a 430 turistas colombianos debido a las ofertas que presentan los 46 expositores empresariales que se encuentran en el stand.

“Dominicana te sonríe y le sonríe a los colombianos. Dominicana está haciendo un trabajo con amor, pasión y determinación; realmente estamos entregando nuestros corazones para recibir a los colombianos en la República Dominicana”, agregó.

El presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera Batista, destacó lo logrado en Fitur en Madrid y aseguró que se esperan cifras positivas para el mercado empresarial dominicano por parte del sector financiero colombiano.

Aseguró que el país de América Latina con mayor aumento en la economía es República Dominicana, con 4.5%.

Esta actividad se realiza en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferia en Bogotá, desde el 5 de febrero hasta el 27.