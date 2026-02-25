Colombia se posicionó como el cuarto emisor de turistas a República Dominicana en 2025

El 2025 marcó un hito en la historia del turismo en República Dominicana, recibiendo 11,676,901 millones de turistas. De estas cifras, Colombia fue el cuarto emisor de turistas al territorio dominicano, de acuerdo al ministro de Turismo, David Collado.

Durante la cuadragésima quinta edición de la Vitrina Turística Anato 2026 Collado afirmó que debido a las ofertas turísticas, casi 400 mil colombianos viajaron a República Dominicana en 2025.

El país registró en 2025 que 8,861,169 turistas llegaron por aire, mientras que 2,815,732 lo hicieron por mar, cifras que convierten al país en el tercer destino de cruceros de la región del Caribe.

Asimismo, según los datos, en comparación con febrero del 2025, el país aumentó en un 12 % su actividad turística en 2026. Este desempeño representó un crecimiento general del sector de un 19%.

Del total de llegadas desde Latinoamérica, que ascendió a 1,926,876 turistas en 2025, unos 399,997 extranjeros residentes en Colombia llegaron por vía aérea al país. Actualmente, al territorio nacional llegan más de 30 mil turistas mensuales desde Colombia.

Según el perfil de los visitantes, el 47 % de los colombianos viajan en familia, el 23 % es un aventurero, el 20 % es adultos y el 10 % es adultos mayores.

“Dominicana te sonríe”

Turismo explicó que la más reciente campaña turística “Dominicana te sonríe” busca catapultar destinos como Bávaro Punta Cana, La Romana, Bayahibe, Samaná, Las Terrenas y Puerto Plata, uno de los principales atractivos para los extranjeros que visitan la isla.

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, destacó la importancia de la diversificación del turismo dominicano para atraer extranjeros que vean el territorio como su principal destino.

“Puerto Plata, nosotros lo tenemos como un destino invitado porque queremos seguir apoyando que el desarrollo del turismo se vaya a toda la República Dominicana. Hoy se va porque los hoteles que están en el norte consumen productos del este, del sur; los hoteles que están en el este consumen productos de toda República Dominicana, pero es muy diferente cuando el turista toca y conoce a ese puertoplateño y hoy tenemos a Puerto Plata”, dijo Mora en su presentación en el centro de convenciones Ágora Bogotá en Colombia.

Principales destinos

En cuanto a las conexiones aéreas, la aerolínea Arajet funcionó como una propulsora de interconexión entre Colombia y el territorio dominicano, emitiendo 1,166 vuelos en 2025 para impulsar el turismo. Durante ese mismo año, República Dominicana recibió 689,990 asientos desde Colombia y, para el primer semestre del 2026, se espera alcanzar la cifra de 327,131 asientos. Esta conectividad permitió que en 2025 llegaran desde Colombia 3,979 nuevos destinos turísticos.

La provincia La Altagracia se convirtió en el principal destino turístico para los colombianos, con un 75% de alojados que prefieren pasar su estancia en Punta Cana y Bávaro.

Dominicanos viajan a Colombia

República Dominicana afianzó sus lazos de intercambios migratorios, alcanzando un total de 128,425 dominicanos que viajaron a Colombia; de estos, el 80 % visitó por ocio, el 43 % fueron jóvenes adultos de 21 a 35 años y el 33 % viajó por primera vez, destacando que un 62 % de esta cifra repite su visita al país suramericano.

El embajador de República Dominicana en Colombia, Félix Aracena Vargas, destacó que la conexión de los dos países se debe a sus similitudes en cuanto a sus ciudadanos, siendo esto una conectividad que viene desde la historia de ambas naciones.

Además, resaltó que la mayor parte de dominicanos que visitan Colombia hacen entrada desde Medellín.

“Anato se ha convertido en el segundo evento más importante en el que participa República Dominicana después de Fitur”, agregó que esta vitrina turística ha impulsado los lazos entre ambas naciones.

El evento que se realiza en Bogotá, Colombia, cuenta con la participación de 1,300 agentes de viajes y tour operadores que participan para realizar acuerdos y convenios que permitan la entrada de mayor cantidad de turistas a República Dominicana.