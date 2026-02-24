Informe de la Policía sobre muerte de Víctor Mejía Lebrón, exjuez de la Corte de Apelación de SDE

La Policía Nacional informó que fue encontrado sin vida el exjuez de la Corte de Apelación de Santo Domingo Este, Víctor Mejía Lebrón, de 64 años de edad, mientras se encontraba en una oficina ubicada en la Plaza Monet, carretera Mella, sector Cabirma del Este, Santo Domingo Este.

El deceso se produjo alrededor de las 11:20 de la noche del lunes y, de acuerdo al informe, se establece como diagnóstico preliminar herida por proyectil de arma de fuego, con entrada en la región temporal derecha y salida en la región temporal izquierda.

En la escena, la Policía Científica recolectó un revólver marca Taurus, calibre 38, cuatro cápsulas intactas, un casquillo y una nota manuscrita atribuida al occiso.

Las autoridades presumen que la herida fue autoinfligida con el arma que tenía asignada.

“Un compañero de labores indicó que, tras recibir una llamada de la esposa del fallecido alertando que no respondía, acudió a la oficina y lo encontró sin signos vitales, notificando de inmediato al 9-1-1”, dice la Policía Nacional en una nota de prensa.

El secretario del despacho informó que lo vio por última vez alrededor de la 1:00 de la tarde.

Familiares señalaron que el hoy occiso padecía depresión vinculada a complicaciones de salud recientes.

La Policía Nacional continúa las investigaciones correspondientes para completar el proceso conforme a la ley.