Línea 1 del Teleférico de Santo Domingo está paralizada debido a fallas en motor de socorro

La Empresa Metropolitana de Transporte (MT) informó que la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo, comprendida desde Sabana Perdida hasta Gualey, se encuentra paralizada debido a una falla en el sistema de acople del motor de socorro.

La empresa señala, que esta falla provocada por las fluctuaciones de energía eléctrica de este lunes, a su vez afectó el controlador de la línea.

“Por razones de seguridad, la línea no puede operar sin el sistema de socorro. Debido a esto se tomó la decisión de recuperar las cabinas que quedaron paradas en el cable, trasladar a los usuarios a las estaciones, y cubrir el trayecto de la línea con servicios de la OMSA”, explicaron a través de un comunicado de prensa.

Destacaron que técnicos de la empresa POMA determinaron que el variador sufrió daños permanentes y se prestó el variador del sistema de socorro de otras líneas y se cambió la pieza para realizar pruebas.

En la actualidad, técnicos franceses se encuentran llevando a cabo pruebas para la puesta en marcha del sistema acorde a las medidas de seguridad requeridas por el transporte de cable.

La empresa finaliza el comunicado con la promesa de restablecer el servicio, aunque no precisan hora ni día.

Mientras tanto, los usuarios que requieren el teleférico en esa línea tienen a su disposición autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), de forma gratuita.