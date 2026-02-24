Un tramo de la línea 1 del Teleférico está fuera de servicio

Todavía este martes un tramo de la línea 1 del Teleférico de Santo Domingo continúa fuera de servicio tras el apagón general que afectó el país.

Así lo confirmó Jhael Isa Tavárez, titular de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), en una llamada telefónica al programa “El Gobierno de la Mañana”, que se transmite por la Z101.

De acuerdo a informaciones de los usuarios, reportadas a Listín Diario, el tramo que aún continúa fuera de servicio va desde “Sabana hasta Gualey”.

Para continuar brindando el servicio, el gobierno ha dispuesto que los usuarios se transporten en autobuses de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

De acuerdo a Jhael Isa Tavárez, la paralización la noche del lunes desde Eduardo Brito a la Concepción Bona se debió a un cortocircuito que no generaba una “condición segura para los usuarios”.

Explicó que los controles de los centros de generación son de hace 17 años, por lo que han pedido otros que reduzcan los minutos del tiempo de entrada del sistema cuando ocurran apagones.

Según puntualizó, las dos líneas del Metro de Santo Domingo operan con regularidad.