Otro apagón general afecta la “cotidianidad” de República Dominicana

Por segunda ocasión en poco más de tres de meses, la República Dominicana sufrió las consecuencias de un apagón general producido por falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI), que inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte.

Caos en las vías por los semáforos apagados, problemas en los servicios del Metro y el Teleférico que provocó que cientos de personas tuvieran que retornar a sus hogares a pies y congestionamiento vial pronunciado, fueron las secuelas dejadas por un apagón que inició alrededor de las 11 de la mañana.

Explicación oficial

Las autoridades ofrecieron la primera declaración horas después del apagónRaúl Asencio / LD

La primera declaración oficial se produjo pasadas las dos de la tarde, luego de más tres horas de quejas y denuncias de usuarios en las redes sociales de que la energía eléctrica se había cortado en varias partes del país.

La declaración provino del ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien señaló que la falla se produjo a las 10:50 de la mañana y que desde ese momento fueron activados los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio a la población a la mayor brevedad.

“Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre, y debe ser, el principal objetivo de las autoridades. Estamos aquí todas estas autoridades presentes, como una forma decirle a la población que le estamos dando el carácter necesario a esta situación”, dijo el ministro.

Hasta las tres de la tarde, Santos indicó sistema energético nacional estaba restablecido en un 30 %; varias horas después, al ser abordado por medios de comunicación, El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini aseguró que será alrededor de la medianoche podría estar restablecido por completo el servicio eléctrico en el país.

A través del segundo boletín emitido la noche de este lunes, cerca de las 8:00 de la noche, indicaron que el sistema supera el 60 por ciento (%) de la generación sincronizada, "lo que refleja un progreso sostenido en la estabilización de la red y posibilita la incorporación gradual de nuevas áreas al servicio eléctrico".

Calles a oscuras

Mientras las declaraciones oficiales hablaban de la recuperación paulatina del servicio eléctrico, en un recorrido realizado por reporteros del Listín Diario se constató que calles y avenidas de múltiples sectores del gran Santo Domingo continuaban a oscuras.

A través de las distintas plataformas, varios ciudadanos también indicaban que aún pasada las ocho de la noche, múltiples sectores se mantenían alumbrados por las velas y la luz de la luna.

Fallas en el Metro

Calles y barrios a oscuras y largas filas en las estaciones del Metro, fueron las escenas predominantes de la noche del lunes.Víctor Ramírez / LD

Desde que se produjo la falla en el sistema eléctrico que provocó un apagón general, el Metro tuvo fallas en su funcionamiento; pasadas la una de la tarde, emitieron un documento a la prensa en donde garantizaban la funcionalidad del servicio, sin embargo, cerca de las cuatro de la tarde, se produjeron varios reportes de fallas en múltiples estaciones.

Tras esos reportes, el director de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, manifestó que la intermitencia reportada en el servicio del Metro de Santo Domingo reportada por varios usuarios se debió a “paradas programadas” para determinar el “funcionamiento óptimo” del sistema.

Cronología Así pasó 10:50

Se registra la falla en el SENI.



11:15

El presidente Luis Abinader sale del Palacio de la Policía Nacional, minutos después de que se produjera la falla.



02:30

Joel Santos da las primeras declaraciones oficiales explicando los motivos de la falla.



“Hemos restablecido el servicio luego de los problemas de circulación que se dieron en base a las pruebas de verificación de las fluctuaciones de carga, para que no afecte la seguridad del usuario. Por eso tuvimos una parada por unos minutos antes de la hora pico porque queríamos garantizar que el transporte de usuarios se hiciera de manera segura”, manifestó Isa.

A raíz de esas fallas, el servicio del Metro se ofreció de manera gratuita por el resto del día.

Reacción de opositores

El expresidente de la República, Leonel Fernández, indicó que el apagón nacional que afecta al país es un síntoma de que el sector eléctrico no recibe las “inversiones necesarias” de parte del Gobierno para modernizar el sistema.

“La República Dominicana se está quedando a oscuras, con el segundo apagón nacional en menos de tres meses. Eso es un síntoma evidente de que el sector eléctrico no recibe las inversiones necesarias para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación”, manifestó Fernández a través de su cuenta de X.