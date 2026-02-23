Estaciones del Metro presentaron interrupciones luego del apagón

Luego de que el director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) Jhael Isa informara que tras el apagón general registrado este lunes, el Metro de Santo Domingo no presentaba fallas y se encontraba en normal funcionamiento, en el transcurso de las horas varias estaciones fueron cerradas y sufrieron interrupciones.

Estaciones del metro como Mamá Tingo de la línea 1 presentó fallas alrededor de las 3:40 de la tarde, donde varios usuarios se vieron en la obligación de tomar otros medios de transporte para poder llegar a sus destinos por el largo tiempo de espera para el restablecimiento.

Asimismo, la estación Juan Pablo Duarte en sus dos líneas tuvo irregularidades en su funcionamiento y miembros del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro (CESMET) solicitaron a todos los usuarios abandonar la estación. Situación similar se vivió en la Amín Abel y Centro de los Héroes, de la línea 1.

En la línea dos, la estación Manuel de Jesús Galván también presentó fallas y los pasajeros fueron evacuados del lugar. Igualmente la parada Juan Bosch fue cerrada.

Luego del apagón la mañana de este lunes Isa informó: “Tomó 12 minutos el restablecimiento del sistema y el metro se encuentra 100% operativo todas sus estaciones con sus componentes, escaleras y trenes”, afirmó.