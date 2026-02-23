Leonel ante apagón nacional: Las neveras, que estaban vacías, ahora están apagadas

El expresidente de la República, Leonel Fernández, indicó que el apagón nacional que afecta al país es un síntoma de que el sector eléctrico no recibe las “inversiones necesarias” de parte del Gobierno para modernizar el sistema.

“La República Dominicana se está quedando a oscuras, con el segundo apagón nacional en menos de tres meses. Eso es un síntoma evidente de que el sector eléctrico no recibe las inversiones necesarias para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación”, manifestó Fernández a través de su cuenta de X.

El presidente de la Fuerza del Pueblo resaltó que la falla en el sector eléctrico ha desatado un “caos” tanto en el transporte debido a la salida de varios semáforos y la intermitencia en los servicios del Metro de Santo Domingo y el Teleférico.

“Con el apagón, viene el caos. El teleférico frenado, estaciones de metro sin funcionar; semáforos fuera de servicio y con ello el colapso del flujo vehicular en las principales urbes del país. Una cosa es clara: aquí hay un grave problema de planificación. Las neveras, que ya estaban vacías, ahora están apagadas”, exclamó Fernández.

Esta tarde, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que cerca del 30 % del sistema eléctrico ha sido restablecido.

La falla eléctrica se produjo a eso de las 10:50 de la mañana en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI), que inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa -Villa Duarte.