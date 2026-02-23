Energía y Minas: Servicio eléctrico fue recuperado en un 60 % tras falla apagón

El sector eléctrico dominicano informó que continúa avanzando, de manera sostenida, el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), tras el apagón nacional o "blackout" registrado en horas de la mañana de este lunes.

Las autoridades recordaron que el fenómeno inició con el disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa-Villa Duarte y provocó una falla mayor en el sistema.

A través del segundo boletín emitido la noche de este lunes, cerca de las 8:00 de la noche, indicaron que el sistema supera el 60 por ciento (%) de la generación sincronizada, "lo que refleja un progreso sostenido en la estabilización de la red y posibilita la incorporación gradual de nuevas áreas al servicio eléctrico".

“El proceso de recuperación se desarrolla de manera ordenada y bajo estrictos criterios técnicos. Nuestra prioridad es garantizar una reposición segura y progresiva, al asegurar la estabilidad del sistema y evitar afectaciones adicionales”, explicó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Indicó que diversas zonas del territorio nacional cuentan ya con servicio restablecido de manera parcial o total, mientras otras regiones continúan integrándose progresivamente conforme se ejecutan las maniobras técnicas correspondientes, priorizando en todo momento la seguridad operativa y la confiabilidad del sistema.

Apagón nacional se produjo por una falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional Lea también

Se destaca que desde temprano la zona sur fue energizada; entre otros, cuentan con la mayor parte electrificada San Juan, Barahona, Azua, Baní, San Cristóbal, Bonao, La Vega, Santiago, Línea Noroeste, Puerto Plata, San Francisco, así como distintos sectores del Distrito Nacional y San Pedro de Macorís.

Santos informó que los equipos técnicos de las distintas entidades del sector permanecen desplegados y trabajando de forma continua hasta lograr la normalización total del servicio en todo el país.