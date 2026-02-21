Senasa destina RD$200 millones para autistas

El Seguro Nacional de Salud (Senasa) informó este viernes que destinará RD$200 millones anuales para cubrir diagnóstico, terapias y medicamentos a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), a través de un nuevo programa que iniciará el 2 de marzo y que en su primera etapa beneficiará a 3,000 afiliados entre 2 y 10 años.

La iniciativa, denominada Senasa Integra, busca reducir el alto costo que actualmente enfrentan las familias, según explicó la institución.

Según datos ofrecidos durante el lanzamiento, sin cobertura un hogar puede gastar alrededor de RD$50,000 en diagnóstico, RD$129,120 en medicamentos y hasta RD$240,000 anuales en terapias.

“Con Senasa Integra, se busca reducir significativamente esta carga económica, promoviendo estabilidad familiar, continuidad terapéutica e inclusión social”, subrayó.

El programa estará dirigido inicialmente a niños en primera infancia afiliados a Senasa, tanto del régimen contributivo como subsidiado, y contempla atención a través de una red de prestadores públicos y privados con enfoque interdisciplinario.

El proceso de incorporación iniciará con una evaluación diagnóstica bajo el protocolo nacional vigente.

Tras la confirmación del diagnóstico, el afiliado deberá inscribirse en el Registro Nacional de TEA. Luego se elaborará un Plan Individual de Atención (PIA) que incluirá terapias, medicamentos —según indicación médica— y seguimiento continuo.

A nivel mundial, el autismo afecta a una de cada 100 personas, y en la mayoría de los casos el diagnóstico se produce después de los seis años, lo que retrasa intervenciones tempranas.

“El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta la percepción del mundo, el procesamiento de información y la interacción social”, explicó Senasa.

“Esta condición no solo incide en el desarrollo del niño o adolescente, sino que transforma la dinámica familiar, implicando ajustes emocionales, sociales y económicos”, agregó.

Contexto legal

El programa se enmarca en la implementación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con TEA, promulgada en 2023. En 2024, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 403-24 que reglamenta su aplicación.

Además, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) avanza en la ampliación de coberturas dentro del Seguro Familiar de Salud (SFS), mientras el Ministerio de Salud Pública presentó el protocolo de atención junto al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID).

El doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa, dijo que “cuando la sociedad decide acompañar mejor a sus niños y niñas decide también fortalecer su tejido social, su desarrollo y su sostenibilidad”.

“Esto es un reconocimiento a cada niño, joven y adulto que enfrenta miradas de incomprensión, que lucha contra prejuicios y que aun así sigue avanzando. Es para las familias que aprenden un nuevo lenguaje de amor, uno hecho de paciencia, pequeños logros y abrazos que significan el mundo entero”, indicó.

“Hoy SeNaSa se pone a la disposición de esas mentes brillantes que ven patrones donde otros ven caos, que sienten con intensidad y que aman con una honestidad pura”, puntualizó.

El doctor Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, dijo que “hoy SeNaSa no solo presenta un programa. Hoy demuestra que la seguridad social dominicana puede transformar una ley en servicios reales, con responsabilidad financiera y rigor técnico y eso merece reconocimiento”.

Agregó además que “desde el Ministerio de Salud Pública asumimos esa responsabilidad: ordenar, protocolizar, supervisar y garantizar calidad. Cada niño que recibe atención oportunareduce probabilidad de dependencia prolongada, disminuye presión futura sobre servicios especializados de alto costo, aumenta autonomía funcional, protege estabilidad económica familiar y fortalece el capital humano nacional”.