Delincuentes roban en la casa de Félix Bautista en San Juan

El senador Félix Bautista confirmó este jueves la información compartida en medios de comunicación sobre el asalto que realizó un grupo de delincuentes en su residencia situada en la provincia San Juan.

Tras haber recibido una llamada a las 6:00 de la mañana por parte de un general de la Policía Nacional, Bautista tuvo conocimiento de que el miembro de la Armada de la República (ARD) encargado de proteger su casa reportó en uno de los destacamentos de esa demarcación haber sido embestido por varios individuos.

“Me llamó el general De los Santos y me dio la información. El militar narró en la Policía que lo amarraron de pies y manos, que penetraron cuatro a la casa: uno lo amenazaba permanentemente con una pistola y se quedó con él y tres entraron a la casa”, le explicó el legislador a los panelistas del programa radial El Gobierno de la Mañana, transmitido en por la Z 101.3.

A pesar de haber ingresado al interior de la casa, inspeccionando en armarios y gavetas, el congresista precisó que los malhechores únicamente tomaron un equipo de sonido establecido en el espacio de la sala.

“De acuerdo con lo que me dice David… que trabaja conmigo en la oficina senatorial en San Juan: Lo único que sustrajeron fue una bocina, un equipo de sonido que había en la sala de la casa, que entraron a todas las habitaciones, abrieron gavetas, pero… lo único que vio que faltó fue esa bocina”, afirmó.

No obstante, reveló que la persona asignada para resguardar su hogar, quien “es parte de la seguridad que asigna el Senado de la República”, fue despojada de su pistola y dinero en efectivo, aproximadamente RD$1,700.

Bautista, quien representa a esa demarcación desde el partido Fuerza del Pueblo (FP), atribuyó el hecho a la “delincuencia común”, descartando la posibilidad de que se tratara de un atentado planificado en su contra.

“No creo, lo atribuyo a un robo común, delincuencia común, quizás entraron a la casa buscando otra cosa y no encontraron nada”, dijo al responder la pregunta de los comunicadores sobre si era una acción planificada directamente contra su persona.

Hasta el momento, el cuerpo policial no se ha referido al respecto, emitiendo los detalles sobre el caso.