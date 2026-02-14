Fallece Enmanuel Castillo, destacado sociólogo y director del periódico La Información en Santiago

El país amaneció este jueves con la lamentable noticia del fallecimiento del reconocido periodista, sociólogo y ejecutivo empresarial Enmanuel Castillo, tras enfrentar complicaciones de salud que se agravaron luego de una caída y una intervención quirúrgica.

Castillo, director del periódico La Información, permaneció varios días hospitalizado después de ser sometido a un procedimiento médico, tras el cual su condición se deterioró progresivamente hasta producirse su deceso.

Su partida ha generado profundo pesar en los sectores periodísticos, empresariales y sociales de Santiago y del país, donde era ampliamente respetado por su trayectoria profesional y su firme compromiso con una comunicación responsable.

Trayectoria en el periodismo

Durante más de una década, Castillo dirigió el periódico La Información, uno de los medios más influyentes de la región Norte. Asumió la dirección en 2009, tras ser designado como sustituto del historiador Fernando Pérez Memén, Ha marcando una etapa caracterizada por una visión moderna y una mayor cercanía con la comunidad.

Bajo su liderazgo, el medio fortaleció su cobertura local y nacional, consolidando su credibilidad y relevancia como referente informativo del Cibao.

Además, se desempeñó como comentarista en radio y televisión, donde analizaba temas políticos, sociales y económicos con equilibrio y criterio profesional.

Aporte empresarial y social

En el ámbito institucional, Castillo ocupó la dirección ejecutiva de la APEDI, desde donde impulsó importantes iniciativas orientadas al desarrollo económico y social de Santiago.

También participó en diversos proyectos empresariales, aportando su experiencia, liderazgo y visión estratégica en iniciativas de impacto regional.

Reconocimientos y legado

Castillo fue un firme defensor de la libertad de expresión y del papel de la prensa en el fortalecimiento democrático del país. Su trabajo y trayectoria fueron valorados por múltiples sectores, incluyendo manifestaciones públicas de respeto por parte del expresidente Danilo Medina y otras figuras nacionales.

Colegas lo describen como un profesional íntegro, comprometido con la verdad y con una profunda vocación de servicio hacia la sociedad dominicana.

La familia informó que sus restos serán velados en un ambiente privado, en respeto a su memoria y a la intimidad de sus seres queridos.

Con su fallecimiento, la República Dominicana pierde una de las voces más influyentes del periodismo regional y a un ciudadano que dedicó su vida al fortalecimiento institucional, la común.