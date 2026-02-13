Amplían a seis provincias en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a seis las provincias en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal que continuará generando aguaceros en algunas localidades.

En ese sentido, las provincias en alerta verde son Espaillat, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Puerto Plata y San Pedro de Macorís.

Se espera que estas lluvias generen aguaceros de moderados a fuertes con ocasionales tronadas y ráfagas de viento.

Se declara alerta verde sobre una localidad cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, que puede ser parcial o total.

El COE recomienda a la ciudadanía mantenerse en contacto con los organismos de defensa y socorro como la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia.

Asimismo, exhortan a seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, se les recomienda a residentes en zonas de alto riesgo tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

De igual forma, las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.