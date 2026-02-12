Se registra incendio en fábrica de plástico en Bajos de Haina

El Sistemas Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 efectuó la asistencia de un incendio de gran magnitud que se registró en una fábrica productora de plásticos, localizada en el municipio Bajos de Haina, San Cristóbal.

En el momento del hecho, los empleados estaban trabajando en la planta y fueron evacuados a tiempo para que no haya personas afectadas.

La Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) desplegó dos ambulancias dedicadas para la atención del incidente, la Policía Nacional tres unidades, el Cuerpo de Bomberos extendió once unidades, compuestas por equipos del municipio y otros de zonas aledañas, del equipo de Drones del 911 dos unidades, más la notificación del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Imagen de las autoridades evaluando el lugar del hecho.Fuente Externa

El equipo de bomberos sigue combatiendo el fuego y controlando el siniestro, en lo que las unidades de Drones del 911 brindan soporte en la evaluación aérea y el monitoreo del caso, facilitando el proceso de decisiones a tomar con relación a los daños del terreno.

El Sistema 911 resalta su compromiso de los equipos en la escena colaborando en el situación y hace un llamado a comunidad a contribuir con el paso de los vehículos con el fin de permitir el acceso de los cuerpos de emergencias correspondientes.