"No somos delincuentes, somos médicos", CMD se queja por atropello policial en el Robert Reid

Ante los recientes episodios de violencia contra doctores perpetrados por pacientes y escalonando hacia los policías, el gremio de salud exige respuestas para esclarecer los hechos y advierte paro nacional para el próximo miércoles 18 de febrero.

El último hecho contra un personal médico quedó registrado en las cámaras del hospital Pediátrico doctor Robert Reid Cabral. El pasado 26 de enero el doctor Cristian Díaz, encargado de la emergencia del referido centro de salud, quien fue arrestado por las autoridades policiales.

Bajo la consigna "no somos delincuentes, somos médicos", el Colegio Médico Dominicano (CMD) de Periodistas fijó su posición respecto al hecho y advierte que, de continuar los atropellos, habrá paro nacional.

"Si vuelve a suceder algo mínimamente similar, todas las emergencias del país en ese momento se las vamos a dejar a la Policía, que vayan ellos a atender a los pacientes", advirtió el presidente del CMD.

Esto a raíz de que el día del suceso, la emergencia del hospital infantil Robert Reid quedó "en manos de las autoridades".

"Violaron los derechos fundamentales, dejaron de atender a los pacientes. Pacientes que necesitaban en ese momento atención", declaró ante los medios de comunicación.

El doctor Cristian Díaz, a quien la policía detuvo tras un altercado con un familiar de un paciente, da su versión de los hechos y expresó que el hecho le ha ocasionado la violación de sus derechos.

El pasado 26 de enero, día feriado del Día de Juan Pablo Duarte, una usuaria ingresa al área de emergencia con su hija al hospital Robert Reid Cabral, contó.

Los doctores que atendieron a la menor le indican a la madre que la niña debía continuar el tratamiento médico en la casa, debido a que padecía una condición tratada de forma ambulatoria.

"Aparentemente ella (la madre) no aceptaba esa indicación y apela a que se le haga otra reevaluación", sostuvo el médico; al tiempo indicó que el centro de salud accedió a reevaluar a la niña, conscientes de que el diagnóstico sería el mismo.

"Era una condición que no era significativa, no conllevaba ningún riesgo, era un manejo ambulatorio", explicó el doctor, sin dar detalles específicos de la situación de salud de la menor.

Siguió contando que, a pesar de esto, la madre continuó exigiendo otro diagnóstico, mientras que en su semblante notó que estaba saliendo de control.

Luego de esto, las doctoras que le brindaron atención requerida a la madre acuden al encargado de la sala de emergencia.

El doctor, luego de explicarle lo mismo, la ciudadana cambió de estado.

"La señora se exaltó más. Comienza a vocear, a agredir a las doctoras que la habían atendido y nos retiramos del área, porque no era necesaria una confrontación", narró.

Mientras esto sucedía, la paciente se mantuvo saliendo y entrando del centro de salud y toma una llamada y la policía acude al lugar.

"Ella habló con alguien que tiene cierto poder, porque inmediatamente, en unos 15 minutos más tarde, ya yo estaba detenido por las autoridades", narró indignado el jefe del departamento de emergencia.

Asimismo, puntualizó que el informe emitido por el Ministerio Público (MP) afirma que él no hizo algo malo, pero tanto en su vida privada y profesional no se encuentra bien.